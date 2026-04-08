本日の予定【経済指標】
【日本】
国際収支（2月）08:50
予想 34900.0億円 前回 9416.0億円（経常収支)
予想 24420.0億円 前回 31450.0億円（経常収支・季調済)
予想 30700.0億円 前回 -6004.0億円（貿易収支)
【NZ】
NZ中銀政策金利（4月）11:00
予想 2.25% 前回 2.25%（NZ中銀政策金利)
【インド】
中銀政策金利（4月）13:30
予想 5.25% 前回 5.25%（インド中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（2月）15:00
予想 2.1% 前回 -11.1%（前月比)
予想 4.9% 前回 3.7%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想 -0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 -3.1% 前回 -2.2%（-2.1%から修正）（前年比)
【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想 3.1% 前回 3.2%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想 N/A 前回 -10.4%（前週比)
※予定は変更することがあります
国際収支（2月）08:50
予想 34900.0億円 前回 9416.0億円（経常収支)
予想 24420.0億円 前回 31450.0億円（経常収支・季調済)
予想 30700.0億円 前回 -6004.0億円（貿易収支)
【NZ】
NZ中銀政策金利（4月）11:00
予想 2.25% 前回 2.25%（NZ中銀政策金利)
【インド】
中銀政策金利（4月）13:30
予想 5.25% 前回 5.25%（インド中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（2月）15:00
予想 2.1% 前回 -11.1%（前月比)
予想 4.9% 前回 3.7%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想 -0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 -3.1% 前回 -2.2%（-2.1%から修正）（前年比)
【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想 3.1% 前回 3.2%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想 N/A 前回 -10.4%（前週比)
※予定は変更することがあります