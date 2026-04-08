【日本】
国際収支（2月）08:50
予想　34900.0億円　前回　9416.0億円（経常収支)
予想　24420.0億円　前回　31450.0億円（経常収支・季調済)
予想　30700.0億円　前回　-6004.0億円（貿易収支)

【NZ】
NZ中銀政策金利（4月）11:00
予想　2.25%　前回　2.25%（NZ中銀政策金利)

【インド】
中銀政策金利（4月）13:30
予想　5.25%　前回　5.25%（インド中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（2月）15:00
予想　2.1%　前回　-11.1%（前月比)
予想　4.9%　前回　3.7%（前年比)

ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想　-0.4%　前回　0.7%（前月比)
予想　-3.1%　前回　-2.2%（-2.1%から修正）（前年比)

【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想　3.1%　前回　3.2%（失業率（季調前）)
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想　N/A　前回　-10.4%（前週比)

※予定は変更することがあります