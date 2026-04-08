MF松木玖生が今季公式戦6点目!! 貴重な先制点マーク…5発快勝のサウサンプトンは4連勝でPO圏内に浮上
[4.7 チャンピンシップ第41節 レクサム 1-5 サウサンプトン]
EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は7日に第41節を行い、プレーオフ出場を争う6位のレクサムと7位のサウサンプトンが直接対決。サウサンプトンが5-1で快勝し、PO出場権の6位に浮上した。先発出場したサウサンプトンMF松木玖生は今季リーグ戦4点目となる先制点を記録している。
前半12分に松木の左足が試合を動かす。PA手前で相手選手の注意を引き付けたMFフィン・アザズのスルーパスをPA内でフリーとなった松木が呼び込む。寄せてくる相手のタイミングをずらしてコースを生み出すと、左足のシュートでニアサイドを抜いてネットを揺らした。この得点は松木にとって今季リーグ戦4点目、そして公式戦6点目となった。
前半22分にMFフリン・ダウンズの得点でリードを広げながらも、34分にレクサムに1点を返されて2-1で前半を折り返す。しかし、後半に入っても攻撃の手を緩めないサウサンプトンは38分までに3点を追加して、リードを4点差に広げた。
松木は40分にピッチを後にしたが、そのまま逃げ切ったチームは5-1の快勝で4連勝を飾っている。
EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は7日に第41節を行い、プレーオフ出場を争う6位のレクサムと7位のサウサンプトンが直接対決。サウサンプトンが5-1で快勝し、PO出場権の6位に浮上した。先発出場したサウサンプトンMF松木玖生は今季リーグ戦4点目となる先制点を記録している。
前半12分に松木の左足が試合を動かす。PA手前で相手選手の注意を引き付けたMFフィン・アザズのスルーパスをPA内でフリーとなった松木が呼び込む。寄せてくる相手のタイミングをずらしてコースを生み出すと、左足のシュートでニアサイドを抜いてネットを揺らした。この得点は松木にとって今季リーグ戦4点目、そして公式戦6点目となった。
前半22分にMFフリン・ダウンズの得点でリードを広げながらも、34分にレクサムに1点を返されて2-1で前半を折り返す。しかし、後半に入っても攻撃の手を緩めないサウサンプトンは38分までに3点を追加して、リードを4点差に広げた。
松木は40分にピッチを後にしたが、そのまま逃げ切ったチームは5-1の快勝で4連勝を飾っている。