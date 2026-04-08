90+1分の劇的ハバーツ弾!!アーセナルがスポルティングとのCL準々決勝第1戦を制す!守田英正はフル出場で存在感
[4.7 欧州CL準々決勝第1戦 スポルティング 0-1 アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は7日、準々決勝第1戦1日目を開催。スポルティング(ポルトガル)とアーセナル(イングランド)の対戦は0-1でアウェイのアーセナルが勝利した。MF守田英正はフル出場で攻守に貢献。存在感を示した。
最初のチャンスは前半6分、スポルティング。DFウスマン・ディオマンデがDFラインから右足アウトでアーセナルの右サイドバック、DFベン・ホワイトの背後へ絶妙なスルーパス。これに抜け出したDFマキシリアノ・アラウホが左足で強烈なファーストシュート。これはアーセナルGKダビド・ラヤが右手でかろうじて触り、ボールはクロスバー直撃。守護神が早速ピンチを救う。
前半15分のアーセナルのセットプレー。MFノニ・マドゥエケの右からのコーナーキックはゴールに向かう鋭いボールでクロスバーを叩く。こぼれ球をMFマルティン・ウーデゴーアが左足を振り抜いたがシュートは惜しくもゴール右に外れる。
試合は0-0のまま後半に入り、後半18分。右サイド深い位置からのスローインでマドゥエケが時間を作り、DFガブリエル・マガリャンイスまでボールを戻しそこから縦に鋭い楔のパスが入る。ペナルティエリア内で古巣対戦のFWビクトル・ギェケレシュが受けるとキープし、ベン・ホワイトに落とす。さらに落として走り込んできたMFマルティン・スビメンディがフィニッシュ。右足ダイレクトで沈め、先制点かと思われたが惜しくもギェケレシュのところでオフサイド。スコアは0-0のまま試合は進む。
後半38分、右サイドでスポルティングFWルイス・スアレスが仕掛け、DFリッカルド・カラフィオーリとの1対1を制し、ニアへの速いクロス。飛び込んだのはMFジョニー・カタモ。ニア下に上手くヘディングで持っていくもダビド・ラヤは超反応でセーブ。こちらも先制とはならず。
試合はそのまま終わるかと思われた後半アディショナルタイム1分。左サイドで受けた途中出場のMFガブリエル・マルティネッリがカットイン。絶妙なクロスをDFラインとGKの間に入れ、走り込んだのはこちらも途中出場のMFカイ・ハバーツ。ワントラップから冷静に沈めて0-1。アーセナルがロスタイムに待望の先制点を奪い、ゲームセット。第1戦はアウェイのアーセナルが勝利。スポルティングはこの黒星でホームでの公式戦連勝が17でストップとなった。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は7日、準々決勝第1戦1日目を開催。スポルティング(ポルトガル)とアーセナル(イングランド)の対戦は0-1でアウェイのアーセナルが勝利した。MF守田英正はフル出場で攻守に貢献。存在感を示した。
最初のチャンスは前半6分、スポルティング。DFウスマン・ディオマンデがDFラインから右足アウトでアーセナルの右サイドバック、DFベン・ホワイトの背後へ絶妙なスルーパス。これに抜け出したDFマキシリアノ・アラウホが左足で強烈なファーストシュート。これはアーセナルGKダビド・ラヤが右手でかろうじて触り、ボールはクロスバー直撃。守護神が早速ピンチを救う。
試合は0-0のまま後半に入り、後半18分。右サイド深い位置からのスローインでマドゥエケが時間を作り、DFガブリエル・マガリャンイスまでボールを戻しそこから縦に鋭い楔のパスが入る。ペナルティエリア内で古巣対戦のFWビクトル・ギェケレシュが受けるとキープし、ベン・ホワイトに落とす。さらに落として走り込んできたMFマルティン・スビメンディがフィニッシュ。右足ダイレクトで沈め、先制点かと思われたが惜しくもギェケレシュのところでオフサイド。スコアは0-0のまま試合は進む。
後半38分、右サイドでスポルティングFWルイス・スアレスが仕掛け、DFリッカルド・カラフィオーリとの1対1を制し、ニアへの速いクロス。飛び込んだのはMFジョニー・カタモ。ニア下に上手くヘディングで持っていくもダビド・ラヤは超反応でセーブ。こちらも先制とはならず。
試合はそのまま終わるかと思われた後半アディショナルタイム1分。左サイドで受けた途中出場のMFガブリエル・マルティネッリがカットイン。絶妙なクロスをDFラインとGKの間に入れ、走り込んだのはこちらも途中出場のMFカイ・ハバーツ。ワントラップから冷静に沈めて0-1。アーセナルがロスタイムに待望の先制点を奪い、ゲームセット。第1戦はアウェイのアーセナルが勝利。スポルティングはこの黒星でホームでの公式戦連勝が17でストップとなった。