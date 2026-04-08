開催：2026.4.8

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 4 [オリオールズ]

MLBの試合が8日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとオリオールズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・スミス、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。

3回裏、1番 チェース・マイドロス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 1-0 BAL、2番 レニン・ソーサ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-0 BAL

5回表、7番 ライアン・マウントキャッスル 8球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 CWS 2-1 BAL

8回表、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 CWS 2-2 BAL、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 CWS 2-4 BAL

試合は2対4でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのイエニエル・カノで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はWソックスのジョーダン・ヒックスで、ここまで0勝1敗1S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝1敗4Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.200となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 07:24:09 更新