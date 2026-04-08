日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円高の5万4040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56955.56円 ボリンジャーバンド3σ
56930.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55796.77円 ボリンジャーバンド2σ
54637.99円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54155.00円 一目均衡表・基準線
54040.00円 8日夜間取引終値
53725.07円 75日移動平均
53479.20円 25日移動平均
53429.56円 7日日経平均株価現物終値
53356.00円 5日移動平均
52595.00円 一目均衡表・転換線
52320.41円 ボリンジャーバンド-1σ
51161.63円 ボリンジャーバンド2σ
50002.84円 ボリンジャーバンド3σ
48166.30円 200日移動平均
株探ニュース
56955.56円 ボリンジャーバンド3σ
56930.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55796.77円 ボリンジャーバンド2σ
54637.99円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54155.00円 一目均衡表・基準線
54040.00円 8日夜間取引終値
53725.07円 75日移動平均
53479.20円 25日移動平均
53429.56円 7日日経平均株価現物終値
53356.00円 5日移動平均
52595.00円 一目均衡表・転換線
52320.41円 ボリンジャーバンド-1σ
51161.63円 ボリンジャーバンド2σ
50002.84円 ボリンジャーバンド3σ
48166.30円 200日移動平均
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