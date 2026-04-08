　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円高の5万4040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56955.56円　　ボリンジャーバンド3σ
56930.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55796.77円　　ボリンジャーバンド2σ
54637.99円　　ボリンジャーバンド1σ
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54155.00円　　一目均衡表・基準線
54040.00円　　8日夜間取引終値
53725.07円　　75日移動平均
53479.20円　　25日移動平均
53429.56円　　7日日経平均株価現物終値
53356.00円　　5日移動平均
52595.00円　　一目均衡表・転換線
52320.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
51161.63円　　ボリンジャーバンド2σ
50002.84円　　ボリンジャーバンド3σ
48166.30円　　200日移動平均


株探ニュース