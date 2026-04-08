8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3689.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3816.65ポイント ボリンジャーバンド3σ

3797.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3751.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

3689.50ポイント 8日夜間取引終値

3686.10ポイント ボリンジャーバンド1σ

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3655.40ポイント 5日移動平均

3654.02ポイント 7日TOPIX現物終値

3648.50ポイント 一目均衡表・基準線

3623.67ポイント 75日移動平均

3620.82ポイント 25日移動平均

3602.00ポイント 一目均衡表・転換線

3555.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3490.27ポイント ボリンジャーバンド2σ

3424.99ポイント ボリンジャーバンド3σ

3298.94ポイント 200日移動平均





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