　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3689.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3816.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3797.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3751.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3689.50ポイント　　8日夜間取引終値
3686.10ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3655.40ポイント　　5日移動平均
3654.02ポイント　　7日TOPIX現物終値
3648.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3623.67ポイント　　75日移動平均
3620.82ポイント　　25日移動平均
3602.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3555.54ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3490.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3424.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3298.94ポイント　　200日移動平均


株探ニュース