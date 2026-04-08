TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3689.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3816.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
3797.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3751.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3689.50ポイント 8日夜間取引終値
3686.10ポイント ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3655.40ポイント 5日移動平均
3654.02ポイント 7日TOPIX現物終値
3648.50ポイント 一目均衡表・基準線
3623.67ポイント 75日移動平均
3620.82ポイント 25日移動平均
3602.00ポイント 一目均衡表・転換線
3555.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3490.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
3424.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
3298.94ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3816.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
3797.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3751.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3689.50ポイント 8日夜間取引終値
3686.10ポイント ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3655.40ポイント 5日移動平均
3654.02ポイント 7日TOPIX現物終値
3648.50ポイント 一目均衡表・基準線
3623.67ポイント 75日移動平均
3620.82ポイント 25日移動平均
3602.00ポイント 一目均衡表・転換線
3555.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3490.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
3424.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
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