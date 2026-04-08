グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の729ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
808.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
763.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
742.91ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
741.80ポイント 25日移動平均
734.80ポイント 5日移動平均
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
732.05ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
729.00ポイント 8日夜間取引終値
721.69ポイント 75日移動平均
719.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
700.00ポイント 一目均衡表・転換線
697.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
675.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
808.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
763.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
742.91ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
741.80ポイント 25日移動平均
734.80ポイント 5日移動平均
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
732.05ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
729.00ポイント 8日夜間取引終値
721.69ポイント 75日移動平均
719.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
700.00ポイント 一目均衡表・転換線
697.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
675.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
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