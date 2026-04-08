8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の729ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



808.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

763.87ポイント ボリンジャーバンド1σ

742.91ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値

741.80ポイント 25日移動平均

734.80ポイント 5日移動平均

734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

732.05ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

729.00ポイント 8日夜間取引終値

721.69ポイント 75日移動平均

719.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

700.00ポイント 一目均衡表・転換線

697.65ポイント ボリンジャーバンド2σ

675.58ポイント ボリンジャーバンド3σ





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