　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の729ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

808.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
763.87ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
742.91ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
741.80ポイント　　25日移動平均
734.80ポイント　　5日移動平均
734.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
732.05ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
729.00ポイント　　8日夜間取引終値
721.69ポイント　　75日移動平均
719.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
700.00ポイント　　一目均衡表・転換線
697.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
675.58ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース