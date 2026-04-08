王林、超絶美スタイル＆美肌ショットがまぶしい！【本日誕生日】
4月8日は、タレントとして活躍中の王林の28歳の誕生日だ。ダンス＆ボーカルユニット「りんご娘」在籍時代にバラエティ番組でブレイクし、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。先月末には株式会社ボンドを退所し、今月より再びりんご娘在籍時代に所属していた古巣・有限会社リンゴミュージック専属となった。今回はそんな王林の27歳の1年を彼女のInstagramで振り返る。
【写真】王林、美背中を大胆にあらわ ほか超絶美スタイルショット（全20枚）
■ “美背中”を大胆にあらわ！
昨年11月には、「水玉おおめのスキが詰まった夏だった」「今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」と、暑かった昨夏を懐かしむ投稿を公開。写真の撮影は真夏だったようで、王林はドット柄のワンピースを来ているが、注目は大きく開いた後ろ側で、日焼けした背中が大きくあらわになっている。
そのほかにも同じ投稿で、サーフィンに興じる様子や、打ち上げ花火の会場で撮影したショットを公開している。コメント欄には「上半身の布面積の狭さ…一般人にはとても真似出来ないおしゃれなお洋服ですね」「めっちゃ綺麗」「セクシー」「美しい」といった反響が寄せられている。
■ 黒髪で大人っぽく！
チャーミングな明るい髪色がトレードマークだった王林だが、昨年末には「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と、黒髪に一新したことを報告した。
パープルのノースリーブドレスでラグジュアリーにかまえる王林は、一際大人びた印象を与えており、「ひさびさに黒髪の王林たんば見て大人の女さなったなぁ〜って」「美し過ぎて息が止まりそうになりました…」「黒髪も素敵」といった称賛が寄せられている。
■ スクールガール風衣装がかわいい！
今年2月には、愛知県で開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」にゲストとして登場した王林。終幕後には、「王林の大好きな人名古屋出身率高め（特に舘ひろしさん）だから来られてうれしかった」と、縁のある場所での開催に出席できたことへの喜びをあらわにし、「ガーリーおうりんとロングおうりんはいかがでしたか」と、スクールガールテイストの衣装と、長めのエクステをつけてゆったりしたレースのスカートを着用した“森ガール”スタイルの2パターンを披露した。
美脚すぎる！ ショーパンスタイルに称賛の声
■ショーパンで超絶美スタイル！
抜群のスタイルを誇っている王林。恒例となっている自身の出演衣装を披露するハッシュタグ「＃おうりんのぬの」では、ショートパンツ姿を披露。赤白のボーダーのポロシャツに白いショーパン、ロングブーツを合わせた衣装で、王林の細く長い美脚が強調されている。
コメント欄には、「あしなげぇーーーーーーーー!!」「スタイル抜群過ぎです」「生で見ても本当脚がめちゃくちゃ長いよね」「最高にスタイルが可愛くてカッコいい」といった称賛が寄せられた。
■ワンショルダーで美肌披露
王林が荒れない肌を目指す取り組みを定期的に公開している「肌育日記」。今月3日には、「王林の最終ゴールは肌荒れをしない肌づくり!!」「もともと皮膚がすごく薄くて、ちょっとしたことでお肌に影響でるタイプだったからそもそもの土台作りから見直してどんどん肌が潤ってきてるよ」と、順調に「肌育」が進んでいることを報告。
合わせて公開しているのは、ピンクレッドのドレス姿。すべすべな肌を見せつけるように、ワンショルダーからは美しいデコルテラインがお目見えしている。コメント欄には「めっちゃ綺麗〜」「際立つ美肌」「めちゃめちゃ最上級にお似合い素敵」「王林ちゃん赤ドレスが似合うますね」といった反響が寄せられた。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
■ “美背中”を大胆にあらわ！
昨年11月には、「水玉おおめのスキが詰まった夏だった」「今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」と、暑かった昨夏を懐かしむ投稿を公開。写真の撮影は真夏だったようで、王林はドット柄のワンピースを来ているが、注目は大きく開いた後ろ側で、日焼けした背中が大きくあらわになっている。
そのほかにも同じ投稿で、サーフィンに興じる様子や、打ち上げ花火の会場で撮影したショットを公開している。コメント欄には「上半身の布面積の狭さ…一般人にはとても真似出来ないおしゃれなお洋服ですね」「めっちゃ綺麗」「セクシー」「美しい」といった反響が寄せられている。
■ 黒髪で大人っぽく！
チャーミングな明るい髪色がトレードマークだった王林だが、昨年末には「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と、黒髪に一新したことを報告した。
パープルのノースリーブドレスでラグジュアリーにかまえる王林は、一際大人びた印象を与えており、「ひさびさに黒髪の王林たんば見て大人の女さなったなぁ〜って」「美し過ぎて息が止まりそうになりました…」「黒髪も素敵」といった称賛が寄せられている。
■ スクールガール風衣装がかわいい！
今年2月には、愛知県で開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」にゲストとして登場した王林。終幕後には、「王林の大好きな人名古屋出身率高め（特に舘ひろしさん）だから来られてうれしかった」と、縁のある場所での開催に出席できたことへの喜びをあらわにし、「ガーリーおうりんとロングおうりんはいかがでしたか」と、スクールガールテイストの衣装と、長めのエクステをつけてゆったりしたレースのスカートを着用した“森ガール”スタイルの2パターンを披露した。
美脚すぎる！ ショーパンスタイルに称賛の声
■ショーパンで超絶美スタイル！
抜群のスタイルを誇っている王林。恒例となっている自身の出演衣装を披露するハッシュタグ「＃おうりんのぬの」では、ショートパンツ姿を披露。赤白のボーダーのポロシャツに白いショーパン、ロングブーツを合わせた衣装で、王林の細く長い美脚が強調されている。
コメント欄には、「あしなげぇーーーーーーーー!!」「スタイル抜群過ぎです」「生で見ても本当脚がめちゃくちゃ長いよね」「最高にスタイルが可愛くてカッコいい」といった称賛が寄せられた。
■ワンショルダーで美肌披露
王林が荒れない肌を目指す取り組みを定期的に公開している「肌育日記」。今月3日には、「王林の最終ゴールは肌荒れをしない肌づくり!!」「もともと皮膚がすごく薄くて、ちょっとしたことでお肌に影響でるタイプだったからそもそもの土台作りから見直してどんどん肌が潤ってきてるよ」と、順調に「肌育」が進んでいることを報告。
合わせて公開しているのは、ピンクレッドのドレス姿。すべすべな肌を見せつけるように、ワンショルダーからは美しいデコルテラインがお目見えしている。コメント欄には「めっちゃ綺麗〜」「際立つ美肌」「めちゃめちゃ最上級にお似合い素敵」「王林ちゃん赤ドレスが似合うますね」といった反響が寄せられた。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）