ILLITが5月5日(韓国は4月30日)、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースする。これにともなって4月6日、グループ公式SNSチャンネルにプロモーションカレンダーを掲載。4月7日にはグループ公式SNSを通して『MAMIHLAPINATAPAI』より「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。

このバージョンは、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』収録曲「GRWM (Get Ready With Me)」のテーマと繋がるもの。一日の始まりを準備するILLITの姿を追う形式で構成されたフォトは、華やかなステージではなく、個人的な空間から生まれるリラックスした自然な瞬間をとらえた。セルフメイクやスタイリングをしながら好みを共有するシーンは、日常の全過程を自己表現の手段とする10代や20代世代の共感を呼ぶはずだ。また、コンセプトフィルムには外出の準備に取り掛かるILLITの高揚した雰囲気が映し出された。

ILLITは「GRWM」バージョンに続き、14日に「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトを披露するほか、21日には4thミニアルバム収録曲の一部を先行して聴くことができるハイライトメドレーで、カムバックの雰囲気を一層高める。その後、23日から24日にかけてタイトル曲「It’s Me」のメッセージとサウンドを垣間見ることができるキャンペーンフィルムと「IT’S ME」バージョンのコンセプトフォト公開も。27日と28日にはタイトル曲のミュージックビデオティーザー2つを続けて公開し、待望の新曲と本編ミュージックビデオが30日午後6時にベールを脱ぐ。

4thミニアルバムのリリースを記念した特別なフェスティバルも用意されている。ILLITはタイトル曲「It’s Me」をメインテーマにした＜ILLIT ソウル子ども大公園フェスティバル＞を5月5日に開催。これは、家族や友人単位の来場者が一緒に楽しめる様々な体験ブースはもちろん、ILLITの新曲ステージが披露され、会場を熱く盛り上げるというものだ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』

韓国発売日：2026年4月30日(木)

日本お届け日：2026年5月5日(火/祝)予定

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

▼予約サイト

・ILLIT Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/nmlfdvk7

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/kHvJztLC

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/260324172/

・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/31/1001

・TSUTAYA RECORDS：店頭のみ販売いたします。

・セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=illit20260505&searchKeywordFlg=1

・楽天ブックス：https://r10.to/hY0dbd

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GSZTN5MG|B0GSZR3KWN ▼『MAMIHLAPINATAPAI』

全3形態 ([GRWM Ver.] / [IT’S ME Ver.] / [FREE RIDER Ver.])

3,000円(税別)／3,300円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』

全5形態

2,300円(税別)／2,530円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (Weverse Albums ver.)』

全1形態

1,700円(税別)／1,870円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI』3形態セット

9,000円(税別)／9,900円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』5形態セット

11,500円 (税別) ／12,650円 (税込)

■Japan 3rd Digital Single「Bubee」

2026年4月6日(月) 0:00(JST)配信開始

※TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』オープニング主題歌

公式サイト：https://luluttolilly.com

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