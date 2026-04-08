6日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した女優・戸塚真琳（とづか・まりん＝19）が、発売前日の5日に更新した自身のインスタグラムでグラビア初挑戦を決めた思いをつづっている。



【写真】葛藤の末に決めた初挑戦 夜にきらめく艶髪が美しい

3月30日に更新した自身のインスタグラムで「4/6発売のヤングマガジンに 掲載していただくことになりました！ なんと、初グラビアです…！」と報告した戸塚。掲載したショットは「情報解禁」「グラビアデビュー」の文字でボディが隠され、見えているのは肩紐だけの刺激的な“衣装当てクイズ”姿だった。



5日には長文で思いを告白した。「今回のことを喜んでくれる人もいれば、 『女優だけでやってほしかった』とか『遠い人間になった気がする』って感じてくれた人もいました。その気持ちも、ちゃんと分かります。」とし、女優を目指すなかで心が揺らぐこともあったとつづった。



「そんな中で、事務所を離れてフリーになったとき、 インスタをきっかけにヤングマガジンさんからお声をいただきました。」と登場に至った経緯を説明し、悩んだ末の決断だったことを明かした。「私の夢は、女優になることです!!」と根底にあるものを率直に記し、「この経験が、女優としての大きな一歩になると信じています。」と決意のこもった初挑戦であることをうかがわせた。



発売当日の6日には「ピックアップガールズとして掲載していただいてます ついにこの日がキター!!」とヤンマガ本誌と掲載ページを手にしたショットを公開。「ここまでたくさん盛り上げてくれて、本当にありがとう ぜひ見つけてくれたら嬉しいな♡」などと感謝の思いとともに記している。



ファンからは「可愛い素敵」「魅力的な写真でした」などグラビアデビューへの感想や祝福はもちろん、葛藤をつづっていた戸塚に「新たなチャレンジ応援してます」「勇気ある一歩ですね！」「目標へと繋がることを期待しています」「真琳さんが頑張れますように」と多くのエールが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）