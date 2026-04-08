タレントの上沼恵美子が4日に配信したYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で「機械音痴の夫 方向音痴の夫 どっちが許せない」をテーマに自身の考えを披露した。



【写真】地図って難しい！ロシアのサイズに驚き メルカトル図法を実際の面積に変換

同チャンネルで上沼はかつて姉妹漫才コンビ海原千里・万里の万里としてともに活動した姉とともに語り合った。



上沼は「方向音痴の夫が許せないです。方向音痴の旦那って頭悪そうやもん。方向音痴ってほんま…アホちゃうかって思ってしまう」と厳しい指摘。「男の人、偉いなと思うのは地図を見ることがね、紙の地図ですよ。地図をパッとあけてこっちが北だからこっちだねって言うてるとこを見るのが好き。紙の地図。ナビとかなかったから昔は。地図をちゃっちゃっと見る彼に憧れたし、素敵やなと思った」と夫との思い出を話すような口調だった。「機械をさっさとやってくれたら便利やけど、方向音痴の人はいやだな。ドライブが多かったからかな」とも述べた。



上沼はまた「歌が下手なほんとのオンチも嫌い。あまりにも歌が下手な」と唐突にリアル音痴について辛口コメントが飛び出した。「ヘタなのはいいんですけど、まったく音が取れない人っておるやん。仕事では尊敬してたけど、一緒にカラオケに行っていっぺんに嫌になった人がおる。歌があまりもヘタやったから。そんなふうになんねんなって自分でも思った」と歌が下手すぎて嫌いになった人もいると告白。「うますぎてマイクをはなせへん人もいる。あれはサイテー。ほんまにへたくそなオンチもサイテー」とし、北島三郎の代表曲「まつり」を調子を大きく外して歌ってみせ「どこの人やと思った」と不快そうな表情に。



その上で上沼は「あたしは方向音痴がダメですね。頼りないと思ってしまう」とあらためて強調した。



（よろず～ニュース編集部）