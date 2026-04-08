広島のレトロユニフォームが話題

サンフレッチェ広島は4月5日、「トータル 90」のユニフォームを発売すると発表した。

2000年代初頭のフットボールシーンを彷彿とさせるレトロな一着は大きな注目を集め、販売開始から半日ほどで全サイズが完売する事態となった。

今回登場したアイテムは、当時のエネルギーを現代に伝えるデザインが特徴だ。ゆったりとしたレトロなシルエットをベースにしており、スタジアムでの観戦時はもちろん、ストリートシーンでも映えるスタイルを演出する一着に仕上げられた。

昨今のフットボールカルチャーにおけるヴィンテージブームを的確に捉えた新商品は、クラブの歴史と現代のファッション性を融合させた。5日午後に販売が開始されると、往年のファンから新規ファンまでが殺到。瞬く間に完売し、現在は入手困難な状況となっている。

SNS上では「かなりの良デザだわ」「これ2004年くらいのデザインだよね」「これは羨ましい」「他サポですがカッコいいな」「サポーターなら絶対買ってる」「懐かしい！」「これは最高級に羨ましい」「これやれちゃうのか」「エモい」「まじかっ」「何だこれは！」「センスすご」「最高すぎる」「これズルすぎるな」といった称賛の声が相次いでいる。また、早期の完売を受け「売り切れてました！再販して欲しいです！」「リストックしてくれ」といった再販を熱望するコメントも続出するなど、大きな反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）