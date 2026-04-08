法政大学の池端翔夢「1番はレイソルに帰ることが目標」

第100回関東大学サッカーリーグが4月4日、味の素フィールド西が丘で開幕した。

この日の第2試合では法政大学と国士舘大学が対戦。法政のMF池端翔夢（いけばた・つばさ／3年）はが「本当に今年が勝負だと思う」とこの1年にかける思いを話した。

得意の左足から何度もチャンスを演出した。公式戦の登録はMFで本職はボランチながら、国士舘との試合では左サイドバックでスタメン出場。後半途中でピッチを後にしたが、精度の高い左足キックで国士舘ゴールを脅かすなど、攻撃面で存在感を見せた。

池端は柏レイソルU-15からU-18を経て、法政大学に進んだ。柏U-18では、キャプテンマークを巻くこともあったが、トップ昇格は叶わず。複数の大学からオファーを受け、法政大学へ進む決断をした。

「自分で法政に行きたいっていうのを志望して、練習に参加させてもらったんです。その時の雰囲気がすごい良くて、ここに行きたいっていう気持ちになりました。それでオファーもいただけたので、相思相愛じゃないですけど、決めました」

プロになるための大きな決断でもあった。昨季は怪我の影響もあり、試合に絡む回数も少なかったが、大学で3年目のシーズンで開幕スタメンを奪取。国士舘戦では惜しくも敗戦となったが、自分のプレーに自信を持ちながらプレーできたと話す。

「守備での対人のところはすごい自信を持ってやっています。人にアタックするっていうとこは自分の武器なので、そこをもっと見せたかったです。ヘディングも武器の1つなので、まだまだ見せれるところはいっぱいあるのかなと思ってます」

勝負の大学3年目に挑む池端は、「もう3年生か、というのが強いですね」と自分の立場もしっかりと受け止めている。高校年代までプレーをした柏でプロになるために、この1年にかける思いは人一倍強い。

「プロしか見てないし、1番はレイソルに帰ることが目標なので。そこを目指しながらアピールを続けていきたいです。徐々に見つけてもらえるようにやっていきたい」

ここ数年では、MF熊坂光希が柏U-18から大学に進学し、4年間を経て柏でプロになる選手が注目を集めている。池端もこの一員になるために、日々サッカーに向き合う日々を過ごしていく。

「本当に今年が勝負だと思いますし、本当に試合に出続けること、怪我しないで出続けることっていうのが、やっぱり見られる機会も多くなると思います。個人的には、左足のキックとか、対人の強さとか、そういうのをどれだけ試合の中でアピールできるかっていうのを、やっぱチームのやるべきことにプラスアルファして、アピールしていけたらいいかなって思います」

唯一無二のシャープなキックモーションから、一発で局面を打開する左足を持つ池端。法政の左サイドバックとして躍進の一年を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）