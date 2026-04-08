高市早苗政権の官邸幹部による「日本は核兵器を保有すべきだ」という発言が問題視され、「日本の核武装はそもそも米国が許さない」とも指摘される現在。いわゆる「米国の安全保障コミュニティ」の“内部の人間”──国際安全保障、また国際法・国際規範を専門とするふたりの有識者──は、日本への「選択的（友好的）核拡散」を推奨する。

【画像】オクラホマ大学助教のモーリッツ・グレーフラス氏

米『フォーリン・アフェアーズ』誌に2025年11月19日付で掲載されたモーリッツ・グレーフラス氏とマーク・レイモンド氏の共著論文「Americaʼs Allies Should Go Nuclear」が、「文藝春秋」4月号で全訳された。その一部を掲載する。（編集部訳）

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「核兵器の拡散」についての“思い込み”

「核拡散の可能性」ほど、安全保障の専門家や政策立案者を恐れさせるシナリオはない。

ウクライナ戦争でロシアが「戦術核兵器の使用」をちらつかせていること、ドナルド・トランプ米大統領が曖昧ながら「核実験」に関心を示していること、2010年の新START条約（米露の核弾頭数を制限）の期限切れが迫っていること〔2026年2月5日に失効〕などが、核兵器の変わらぬ破壊力を世界に思い起こさせ、その使用に対する恐怖を再燃させている。



原子力空母「ジョージ・ワシントン」で挨拶する高市早苗首相とトランプ米大統領 Ⓒ時事通信社

「核兵器の拡散」は、米国の戦略的利益を深く傷つけ、すでに脆弱な世界秩序をさらに不安定化させると、米国エリート層の多くは思い込んでいる。実際、この数カ月、彼らは核拡散防止への関与を強めており、2025年6月のイラン核施設への攻撃では、核拡散阻止のためには武力行使も辞さない姿勢を示している。弾道弾迎撃ミサイル制限条約（ABM条約）のような冷戦期の軍縮協定が失効した後の数十年間も、米国は核不拡散を中心とした核秩序の構築に力を注いできた。

もちろん、信頼できない国家や敵対国への核拡散に反対するのは理にかなっている。だが、「核拡散への全面的な反対」は、核兵器がもたらし得る「大きな利益」を見えなくさせてもいるのだ。

今こそ米国は、不拡散政策への厳格な拘りを改め、少数の同盟国――具体的にはカナダ、ドイツ、日本――には核保有を促すのが賢明だろう。

有効な「選択的核拡散」

米国にとって、「選択的な核拡散」は、これらのパートナー国が地域防衛においてより大きな役割を担うことを可能にし、米国への軍事的依存を減らすことにつながる。同盟国にとっても、核保有は、米国がかつてほど伝統的な同盟関係に関与しなくなるなかで、中国やロシアといった地域の敵対国に対して最も信頼できる防衛手段を手にすることになる。

懐疑論者や悲観論者は、「核保有国が増える世界」に青ざめるかもしれないが、選択的な核拡散なら、そうした懸念は不要だ。カナダ、ドイツ、日本には、「理性的な政策決定」と「国内の安定」という確かな実績があり、核の事故や制御不能なエスカレーションの連鎖が起こる可能性は低い。慎重に管理されれば、これらの国への核拡散が、より多くの国による核開発の連鎖につながることはないと信じるに足る十分な理由がある。

選択的核拡散は、世界の不安定化という恐ろしい新時代を招くどころか、第二次世界大戦後の世界秩序を維持する助けとなるだろう。カナダ、ドイツ、日本が核を保有すれば、ルールに基づくシステムと、その主要な規範（とくに領土保全）の維持に尽力する国家連合に向けて、世界の軍事力のバランスを修正することになる。それゆえに、選択的核拡散は、米国と同盟国に多大な利益をもたらしてきた1945年以後の秩序（現在は脆くなる一方だが）を活性化させるだろう。

Ⓒ2025 Council on Foreign Relations, publisher of Foreign Affairs. All rights reserved.

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※本記事の全文（約7500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（モーリッツ・グレーフラス×マーク・レイモンド「日独カナダは核武装すべきだ」）。全文では、ドイツやカナダ、そして日本が核保有をする利点について詳しく語られています。

（モーリッツ・グレーフラス,マーク・レイモンド／文藝春秋 2026年4月号）