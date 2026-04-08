新社会人は必見、ネクタイの裏から出ている“謎の糸”「絶対に切らないで！」 職人が注意喚起
新社会人に向けて、ネクタイの裏側に飛び出ている“糸”についての注意喚起の投稿がXで表示回数74万件超え、2万2000「いいね！」が付く話題となっている（7日午前11時時点）。
【写真】「絶対に切らないで！」ネクタイ職人が注意喚起する「スリップステッチ」
創業57年の株式会社笏本縫製のアカウント・しゃく（株）笏本縫製（@shakunone）で、ネクタイを扱う人が多くなるこの時期に「絶対に切らないで!!! こんな糸が出ていても、無理に引っぱったり切ったりしないでください」と呼びかけた。
その理由について「これは『スリップステッチ』。ネクタイの伸縮を助ける大切な糸です」と、輪のようになっている糸についてアナウンス。「切るとネクタイがバラバラになります。新社会人の方々にも、大切に使っていただきたい。ネクタイ職人からの、春の定期便です」と勧めている。
この投稿にユーザーから「そうなんですね。知りませんでした」とのコメントに投稿者は「人間でいうところの背骨であり、ヒザです」と説明した。
また「知らなかった ハサミで切るところでした」「これ知らなくて、息子のネクタイ、へろへろにしたことがあります」「過去に、知らずに切ってしまい、ネクタイがバラけた苦い記憶が！ 教えて頂き、ありがとうございます」「わー 過去に切ってだめにしちゃったネクタイあります。何でも切る前に調べないとですね！ 知識は大事」などの称賛の声が集まっている。
【写真】「絶対に切らないで！」ネクタイ職人が注意喚起する「スリップステッチ」
創業57年の株式会社笏本縫製のアカウント・しゃく（株）笏本縫製（@shakunone）で、ネクタイを扱う人が多くなるこの時期に「絶対に切らないで!!! こんな糸が出ていても、無理に引っぱったり切ったりしないでください」と呼びかけた。
この投稿にユーザーから「そうなんですね。知りませんでした」とのコメントに投稿者は「人間でいうところの背骨であり、ヒザです」と説明した。
また「知らなかった ハサミで切るところでした」「これ知らなくて、息子のネクタイ、へろへろにしたことがあります」「過去に、知らずに切ってしまい、ネクタイがバラけた苦い記憶が！ 教えて頂き、ありがとうございます」「わー 過去に切ってだめにしちゃったネクタイあります。何でも切る前に調べないとですね！ 知識は大事」などの称賛の声が集まっている。