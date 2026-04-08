教皇による過剰な「オットー礼賛」…教皇権の優越を狙うヨハネス13世の”陰謀”と中世最大の偽書「コンスタンティヌス大帝の寄進状」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第71回

『教皇の「帰還」とローマ市総督に下した「峻烈な恥辱の刑」…オットーの南イタリア進出により現前した大敵「ビザンツ帝国」との対峙』より続く。

教皇のオットー礼賛

967年4月、ラヴェンナでオットーと教皇ヨハネス13世の共催の形で教会会議が開かれた。

ラヴェンナはカール大帝も滞在したことのある、当時イタリアでもっとも重要な都市のひとつで、ビザンツ帝国は今なお領有権を主張している地である。

会議には教皇ヨハネス13世を筆頭にイタリアと東フランクの100人近い司教が参加した。ほかにブルグント王コンラート、シュヴァーベン大公ブルヒャルト3世も列席した。

オットーは会議で自身がスラブ地域で先頭に立って教会の保護者として活動したことを述べ、新たにオーデル川まで宣教が進んだことを報告した。これを受けて会議はこの地域の教会組織の整備という中心議題に移った。すなわちマクデブルク計画の正式決定である。

4月20日、教皇はハルバーシュタット司教ベルンハルトとアルプスの北の教皇の代理人であるマインツ大司教ヴィルヘルムの同意を得ないまま、見切り発車する格好でマクデブルク大司教区設立の教皇勅書を発した。

その勅書のなかで教皇はオットーをコンスタンティヌス大帝、カール大帝に次ぐ最も偉大な皇帝であると激賞している。本心かどうかはわからない。ある史家はヨハネス13世は「コンスタンティヌス大帝の寄進状」の実現を狙ったのではないか、と推理している。

中世最大の偽書といわれる「コンスタンティヌス大帝の寄進状」とは、いくつかの辞書の記述を借りると、大帝がハンセン病を患った時、時の教皇シルウェステル1世の洗礼により快癒したことへの感謝としてイタリアと当時の西方属州、つまり西ヨーロッパの支配を教皇に委ねるという内容が書かれており、教皇権の皇帝権に対する優越を主張しているものである。

カール大帝の教皇レオ3世による皇帝戴冠もこの寄進状を根拠として行われた。

たしかにヨハネス13世のオットー激賞はこの寄進状を盾にあくまでも上から目線の「褒めて遣わす」といったものかもしれない。あるいは分不相応な過剰な褒詞を与えることで相手を増長させ自滅に追いやるという、平安時代に後白河法皇が源義経に仕掛けたような「位うち」の一つだったのかもしれない。

中世最大の偽書

さて、この「コンスタンティヌス大帝の寄進状」は、どうやら8世紀ごろに偽造されたものらしい。そして15世紀にイタリアの人文主義者ロレンツォ・ヴァッラが偽書説を唱える。

人文主義とは15世紀イタリア・ルネッサンスの新しい精神風土の中で、ローマ法を厳密な文献学的方法で研究することを提唱した学派である。

「コンスタンティヌス大帝の寄進状」というからには大帝存命の4世紀のラテン語で書かれていなければならない。しかし寄進状には古いラテン語文献に使用されている用法とは明らかに違う箇所がいくつか見つかったというわけである。結局、18世紀には偽書と確定されている。

すなわち10世紀にはまだ偽書と解明されてはいなかったことになる。ところが世俗側はこれを信じ切ったわけではなく、どちらかと言うと半信半疑であった。当初から疑問符がついていたらしい。それに教権と帝権の間は結局はその時の力関係で規定されており、この寄進状がすべてを律するわけでは決してなかった。事実、先に書いたようにオットーはつい4年前にヨハネス12世を廃して代わりにレオ8世を立てるという教皇の首のすげ替えを断行している。教皇権の皇帝権への優越などどこ吹く風の所業である。

そんなことをみれば教皇ヨハネス13世のオットー激賞は、自身の身の安全を図っての単なる追従であったのかもしれない。

いずれにせよ教皇とオットーの間が少しぎくしゃくするのはもっと後のことで、2人の関係はこの時点では良好であった。教皇はオットーにオットーの息子であるオットー2世を近いうちに共同皇帝に戴冠させるのにやぶさかでないとリップサービスまでしている。

ちなみにこの教皇勅書は羊皮紙に書かれている。当時、羊皮紙がパピルスに代わってかなり出回っていたものの、教皇庁は相変わらずパピルスにこだわっていたが、今回のラヴェンナ教会会議から公文書は羊皮紙にすべしとなったらしい。

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