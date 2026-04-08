約4000年に及ぶ西洋美術の出発点。「美の基準」は古代ギリシャにあった【3か月でマスターする　西洋美術】

新しく始める趣味として、また大人の学びなおしに人気の「美術」。しかし、「美術展に行っても鑑賞方法がよくわからない」「作品の時代背景や歴史が複雑そう」と、さまざまな思いから二の足を踏む方も多いのではないでしょうか。



そんな難しそうに思える美術、なかでも「西洋美術」を楽しむヒントが満載のテキストが『NHK 3か月でマスターする 西洋美術 4月号』です。



今回は本誌より、「第1回 人間美を追求 ギリシャ・ローマ」（田中久美子・文星芸術大学学長）の一部をご紹介。西洋美術において「美の基準」を作ったと言われる古代ギリシャ彫刻について解説します。

すべてはギリシャから始まった

「美の基準」が生まれた土地

現代社会の原点は古代ギリシャにある――そういっても過言ではないくらい、私たちを取り囲む文化や技術の多くが、古代ギリシャに端を発しています。



たとえば4年に1度のオリンピックが古代ギリシャ発祥であることは、皆さんもご存じでしょう。「無知の知」で知られる哲学者のソクラテスも、てこの原理や浮力の原理を発見したアルキメデスも、医学の祖といわれるヒポクラテスも、みな古代ギリシャの人物です。民主政治はギリシャの都市国家・アテネで生まれ、ギリシャ神話は夜空を彩る星座の物語になりました。そして、これから3か月でマスターしていく「西洋美術」も、紀元前に始まったギリシャの美術を出発点としています。



古代ギリシャの美術、とりわけ彫刻は、ルネサンスのレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、さらに現代に至るまで、ヨーロッパの芸術に大きな影響を及ぼし続けています。その影響は、単に「作品に共通性がある」といったレベルにとどまりません。西洋における「美」の感覚そのものが、古代ギリシャ美術を基礎としているのです。



古代ギリシャの彫刻の見方が分かると、その後の時代の作品もより深い見方ができるようになります。

神話とともに生きる人々

エーゲ海周辺では、紀元前3000年頃から青銅器文明が形成され、クレタ島を中心とした地域ではクレタ文明、ギリシャ本土ではミケーネ文明が生まれました。これらエーゲ文明は紀元前1200年頃に衰退してしまうのですが、その後数百年にわたる「暗黒時代」を経て、紀元前8世紀頃に誕生したのが古代ギリシャ文明と都市国家社会でした。



ギリシャでは紀元前1000年頃、陶器の表面に文様や絵が描かれるようになり、紀元前７世紀になると、等身大の人体の彫像が作られ始めます。これが、その後の西洋美術に大きな影響を与える「ギリシャの美」の出発点となるのです。



ギリシャ彫刻は、その様式や特徴から3つに区切って捉えることができます。紀元前7世紀に始まる「アルカイック期」、アテネで民主政治が確立された紀元前5世紀からの「クラシック期」、そしてアレクサンドロス大王による東方遠征（紀元前334年）頃からギリシャがローマ帝国に占領されるまでの「ヘレニズム期」です。



この間、ギリシャでは、アテネやスパルタをはじめ1000を超える都市国家が建設されたといわれます。それぞれの都市国家は、ギリシャ神話の神々や英雄が登場する〝建国の物語〟を持っていて、たとえばアテネはアテナ女神を、コリントスはアフロディテを守護神としていました。神話はギリシャの都市と社会、そして人々の思考の基盤でした。そのため美術の分野においても、神話に登場する神々の姿を象（かたど）った彫刻が数多く生み出されていきます。

神々が人間の姿をしている理由

これぞギリシャ美術の到達点！

古代ギリシャと聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、丘の上に建つ白く美しいパルテノン神殿の姿でしょう。ギリシャ美術が最も華やかだったクラシック期に完成したこの神殿は、西洋文化の源となったギリシャ文明を代表する建造物であると同時に、古代ギリシャ美術の「考え方」をも象徴する建築と彫刻の複合体でした。ユネスコのシンボルマークにも採用されるなど、まさにギリシャ美術の到達点ともいえる建物です。



パルテノン神殿は、アテネの街を見下ろす聖域・アクロポリスで最も大きな建造物です。神殿に祀（まつ）られていたのは、アテネの守護神であるアテナ女神。内部には高さ12ｍに及ぶ象牙（ぞうげ）と黄金でできたアテナの彫像があったといわれ、建物自体もギリシャ神話をモチーフにした数多くの彫刻で飾られています。それらの彫刻は、鮮やかに彩色されていた可能性があることが分かっています。

パルテノン神殿

彫刻が物語る「神人同形」

パルテノン神殿を飾っていた彫刻をみると、神々は均整の取れた理想的な人間の姿をしています。



たとえば神殿の東側ペディメント（切妻＜きりづま＞屋根の三角形部分）の彫刻はアテナ女神の誕生の物語を描いたものですが、頭部や手脚が欠けているものの、神々がバランスの取れた美しい肉体を持っていることが分かります。特に向かって右側の彫刻は「三美神」と呼ばれ、しなやかで優美な体つきや、流れるような衣の様子をみても、大変美しい傑作であることが伝わってきます。



なぜ神々は均整の取れた人間として彫られたのでしょうか？ それは、古代ギリシャの人々が、神々と人間は同じ姿をしていると考えていたからです。この理念を「神人同形（アントロポモルフィズム）」といいます。神と人が同じ形だからこそ、絶対的に美しい存在である神々の姿は、理想的に美しい人間の姿で表現されたのです。裏を返せば、人間とは神々と同じように美しいものである、とも考えられていたわけです。



古代ギリシャの彫刻は、神々の美しい姿＝「人間の肉体美」を追求することで、発展していきます。その過程で生まれた数々の人体像が、西洋の「美の基準」を作り、後世に大きな影響を及ぼすことになるのです。

パルテノン神殿東側ペディメントの彫刻

三美神

『NHK3か月でマスターする 西洋美術』シリーズは、古代ギリシャを出発点に、ルネサンス、バロック・ロココ、写実主義から印象派、現代美術まで、約4000年に及ぶ西洋美術の作品を豊富な写真と図解でわかりやすく紹介していきます。



＜4月号＞

第1回 人間美を追求 ギリシャ・ローマ

第2回 祈りを描いた千年 中世

第3回 三巨匠の競演 ルネサンス

第4回 細かすぎる描写 アルプス以北のルネサンス



＜5月号＞

第5回 バロック・ロココ

第6回 新古典主義・ロマン主義

第7回 写実主義

第8回 印象派Ⅰ



＜6月号＞

第9回 印象派Ⅱ

第10回 ポスト印象派

第11回 象徴主義・世紀末美術

第12回 現代美術

講師：田中久美子（たなか・くみこ）

文星芸術大学学長。専門はフランス中世・近世美術史。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業、オレゴン州立大学美術史学科修士課程修了、東京藝術大学大学院美術研究科芸術学専攻修士課程修了、同・博士課程後期を単位取得満期退学。著書に『フォンテーヌブローの饗宴』（ありな書房）、『世界でもっとも美しい装飾写本』（エムディエヌコーポレーション）、『レオナルド・ダ・ヴィンチの世界』（共著、東京堂出版）など。『名画の読解力』（エムディエヌコーポレーション）、『#名画で学ぶ主婦業』（宝島社）などの監修も務める

■『NHK 3か月でマスターする 西洋美術 4月号』

■文 田中久美子

■イラスト 雉○/Kiji-Maru

■写真 パルテノン神殿東側ペディメントの彫刻：Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Parthenon_sculptures,_British_Museum_(14250038735).jpg

三美神：By © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2497788

※テキスト掲載の写真と本記事の写真は異なります