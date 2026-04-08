日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…地域ごとの差、不足しているもの

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

多様な子どもの存在を認識すること

文部科学省は2002年から「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」を10年おきに行っており、最新の結果は2022年に報告されました。

一般には「発達障害の可能性のある児童生徒」として報道されているのですが、この中には境界知能の子が多く含まれていると多くの研究者が考えています。知能検査も合わせて行うことも提案されていますが、いまだ実現していません。

「特別な支援を必要とすること」と「発達障害と診断されている」のは別のことになります。診断されていなくても困難さのある子は多数存在します。「14％（7人に1人）」というのは一つの目安になるでしょう。

通級や支援級の不足

教育機関では、通級や支援級のニーズが増加しており、クラスが不足していることを把握していると思います。

本来の理念として掲げるのは、通常のクラスでさまざまな支援ニーズに応えられる教育ですので、抜本的な見直しが必要になってくるかもしれません。

境界知能の子は、不登校など「情緒的な問題」を呈すると、教育相談機関で個別に学習を受ける場がもうけられます。

地域ごとに差がある

社会での理解不足をどのように解消し、啓発すればよいのでしょうか？ 実際は、子どもや家族の悩みごとについて、さまざまな相談支援機関が設置されています。それを利用して、境界知能の子の困難さを相談することも可能です。

ただし、自治体でも差があります。相談できるスタッフがいなかったり、相談するにあたって手帳や医師の診断を前提としている地域もあるようです。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

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