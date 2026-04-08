タレントの中川翔子が７日、自身のインスタグラムを更新。自身が描いたイラストがデザインされた、自動販売機を披露した。

「妊娠中に描いた中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました、中野ＺＥＲＯホールに設置されました！」と報告した中川。「めざましテレビでも放送されたみたいですごい！中野ＺＥＲＯホールの入ってすぐのめちゃくちゃ良い場所に！ぜひ来てコカコーラを飲んでね！」とアピールした。

続けて「わたしは中野区で生まれ育ち、中野区の人や風や大地や空や碧、レトロにサブカルに未来、歴史 全てを愛しています！」と熱弁。「そんな中野を想いながら、これまでたくさんの猫に出会い助けられてきた人生、猫たちにも愛を込めて妊娠中に絵を描き それがコカコーラの自動販売機になりました！」とつづり、個性的な衣装をまとった、カラフルな猫が一面に描かれた自動販売機の写真をアップした。

「売り上げが若者の支援に使われます、ぜひ見に来てコーラ飲みに来てね！光栄すぎます！」と重ねて呼びかけた中川。この投稿には「猫ちゃんいっぱい最高ですね」「中野に行きます！」などの声が寄せられた。