◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、ブルージェイズ戦前に報道陣の取材に対応。同日先発の山本由伸投手（27）に対し、今季のさらなる進化へ期待を寄せた。

2021年の東京五輪、2023年のWBC制覇、ワールドシリーズ連覇などのキャリアを挙げて「全てを考えると“勝者”。勝つためなら何でもするというのが彼のDNAだ」といい、独特のトレーニングについて、他の選手も「参考にすべき。体のタイプや動き方は人それぞれ違うが、

彼は自分に合った方法を見つけている。西洋のトレーニング理論がすべて正しいとは限らない。賢い選手なら、彼に何をしているのかを聞いて、自分に合うか考えるべきだ」とした。

昨年のポストシーズンでの活躍を「現代野球でもごく少数しかできないレベル。あれによって別の次元に入った」と評価。登板間隔を中6日から中5日に変えたことについて「日本の投手は休養が長いローテーションに慣れているため、徐々に適応させている。アメリカでの1年半の経験を経て、間隔を詰めても大丈夫だという自信がついた」と説明した。

今後、シーズンを通して7回を投げる投手になれるか、との問いには「可能だと思う。実際、6回で交代させた試合も多く、意図的にセーブしてきた部分もある。本人はもっと投げたいと思っているはずだ」と太鼓判。一方で、200イニングは可能かと問われると「可能ではある。ただ、その数字を目標に起用することはない。その日の投球内容を見て判断する」と言葉を選んだ。