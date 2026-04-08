「『あんたが』に出てた子だ！」 『時すでにおスシ!?』出演俳優にネット注目
俳優の杏花が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）第1話に出演し、夢を追う個性派キャラクターで存在感を示した。過去作とは異なる雰囲気の役どころに、視聴者から注目が集まっている。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
本作で杏花が演じるのは、スーパーでアルバイトをしながら音楽活動に励む崎田愛華。バンドでのデビューを目指しながらもチャンスをつかめず、将来への不安を抱える若者として描かれる。劇中では、常連客である大江戸海弥（松山ケンイチ）を「さかな組長」と呼ぶなど、独特の感性を持つキャラクターとして登場した。
愛華は、主人公・待山みなと（永作博美）とは異なる世代にありながら、それぞれが人生の岐路に立たされている点で重なり合う存在でもある。みなとが“第二の人生”として鮨職人の道に挑む一方で、愛華は夢を追い続けることへの葛藤を抱えている。
杏花は、同枠で放送された『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で主人公の後輩役を演じ注目を集めた俳優。本作で同枠に“凱旋”を果たした形となり、演技の幅を広げた。放送後、SNSでは「『あんたが』に出てた子だ！」「雰囲気がかなり変わっていて驚いた」「また見られてうれしい」といった声が上がり、視聴者の関心を集めた。
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本作で杏花が演じるのは、スーパーでアルバイトをしながら音楽活動に励む崎田愛華。バンドでのデビューを目指しながらもチャンスをつかめず、将来への不安を抱える若者として描かれる。劇中では、常連客である大江戸海弥（松山ケンイチ）を「さかな組長」と呼ぶなど、独特の感性を持つキャラクターとして登場した。
杏花は、同枠で放送された『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で主人公の後輩役を演じ注目を集めた俳優。本作で同枠に“凱旋”を果たした形となり、演技の幅を広げた。放送後、SNSでは「『あんたが』に出てた子だ！」「雰囲気がかなり変わっていて驚いた」「また見られてうれしい」といった声が上がり、視聴者の関心を集めた。