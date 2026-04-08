SNSで再燃！カッコよすぎると話題の「GR HVスポーツ」その全貌

市販化の枠に捉われないコンセプトカーの世界には、独創的なアイデアや遊び心で人々の記憶に刻まれるモデルが数多く存在します。「もしこんな一台が街を走っていたら」と、今も色あせない魅力を放つ一台があります。

なかでも、2017年の「第45回東京モーターショー」に登場したトヨタのコンセプトカー「GR HVスポーツ」は、発表から時間が経った今なお、走りの楽しさを追求したモデルとして語り継がれています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ斬新「“2人乗り”クーペ」を画像で見る

このモデルは、TOYOTA GAZOO Racingが世界耐久選手権（WEC）に投入するレーシングマシン「TS050 HYBRID」のデザインテイストを反映したコンセプトカーです。

ボディサイズは全長4395mm×全幅1805mm×全高1280mmの2ドアクーペで、乗車定員は2名、駆動方式はFRを採用しています。

マットブラックで統一されたボディカラーに縦型LEDヘッドランプや専用デザインのアルミホイール、張り出したリアディフューザーが組み合わされ、モータースポーツのイメージを色濃く打ち出したエクステリアとなっています。

ボディ構造にはタルガトップ形状のいわゆる「エアロトップ」スタイルが用いられています。かつての「トヨタスポーツ800（通称ヨタハチ）」や「スープラ」にも設定されたルーフ脱着式の構造で、ボディ剛性を確保しながらオープンエアの走行も楽しめる設計です。

2名乗りのシンプルなキャビンレイアウトと合わせて、スポーツモデルとしての純粋さを突き詰めた仕上がりとなっています。

インテリアはセンタークラスターにATのギアポジションスイッチを配置しつつ、センターコンソールにはHパターンのシフトノブを設けるという独自のレイアウトが採用されています。スタートスイッチはそのシフトノブ内の開閉式構造に組み込まれており、遊び心のある設計が施されていました。

基本は2ペダルのオートマチックながら、ボタン操作ひとつで6速MT的な感覚で操作できるモードへの切り替えが可能で、運転する楽しさを幅広い層に届けようとする意図が随所に見受けられます。

パワートレインには「THS-R（トヨタ・ハイブリッド・システム・レーシング）」の思想を反映したハイブリッドシステムを搭載しています。

燃費向上よりも走行性能の引き上げに主眼を置いた電動化であり、重量のある駆動用バッテリーを車体中央付近に配置することで、スポーツカーとして理想的な前後重量配分を実現するアプローチが取られました。

「電動化＝走りを犠牲にする」という当時の固定観念に対し、このコンセプトカーはハイブリッド技術でもドライビングの醍醐味を高められることを示しました。

残念ながら現在まで市販化には至っていませんが、電動スポーツモデルへの方向性を示す一例として、今もGRブランドを語るうえで欠かせない存在となっています。



そんな、ほかにはない雰囲気を持っているGR HVスポーツですが、現在でもSNSでコメントが寄せられ、当時の衝撃が色あせていないことを物語っています。

SNSでは「WECマシンを想起させるデザインにエアロトップはこれまでにない斬新さ」や「AT車でありながらMT車のような操作を楽しめるHパターンシフトはぜひ市販化してほしい！」など、コンセプトに共感できるといったコメントが数多く寄せられています。

ほかにも「タテ目のヘッドライトは現在でも通用するほどのデザイン」や「LFAのようなインパクトのあるリア周りは秀逸！」などといった、デザイン性の高さも高評価を得ていました。

一方で「MTのようなATは結局ATしか使わないと思う」や「エクステリアはいいけどインテリアは86のまんま」といった辛口のコメントも見受けられました。

様々な声が寄せられていますが、GR HVスポーツは電動化が加速する自動車業界において、トヨタがスポーツカーとして何を大切にするべきかを問い続けた一台として、いまでも高い評価を得ています。