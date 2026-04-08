松山英樹はモリカワ、ヘンリーと同組 マスターズ組み合わせ発表
＜マスターズ 事前情報◇7日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー初戦の「マスターズ」は9日（木）に開幕する。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
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2021年大会以来の大会2勝目を狙う松山英樹は、メジャー2勝のコリン・モリカワ、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）と同組。日本時間23現19分に1番からティオフする。昨年の「日本オープン」優勝の資格で初出場となる片岡尚之は、カルロス・オルティス（メキシコ）とマックス・ホーマ（米国）と同組となり、全体2組目で日本時間20時50分にスタートする。昨年覇者でキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）は、キャメロン・ヤング、メイソン・ハウエル（ともに米国）とグルーピング。24年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はゲーリー・ウッドランド（米国）、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）とラウンドする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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