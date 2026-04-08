2児の母・橋本マナミ、家族で高尾山へ 子どもたちとの登山楽しむ“親子時間”披露「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが…」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が6日、自身のインスラグラムを更新。「家族で高尾山登山に行ってきました」と写真を添えて報告した。
【写真】「家族で高尾山登山に行ってきました」ほほ笑ましい仲良し親子3ショットを披露した橋本マナミ
長男の「高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！」という提案がきっかけだったといい、「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリフトがあり、それを降りたところから山頂までは子供の足で大体1時間弱くらい」と無事に登りきったことを伝え、「山の澄んだ空気がとても心地よく、息子は最後の方つらそうでしたがなんとか無事高尾山山頂まで辿り着けました お目当てのラーメンもしっかり食べれられて大満足の高尾山でした」と充実したオフを振り返った。
また、一昨年に誕生したばかりの長女は「ずっと抱っこ紐でしたが」とのことだが、「次は一緒に歩いて登りたいな♪」と期待をつづった。写真では、道中で親子でかき氷や団子を楽しむ様子や絶景をバックにした橋本のソロショットなど、さまざまな光景を切り取った写真を複数枚披露。
この投稿にファンからは「息子ちゃん、大満足でしたね」「いいですね」「高尾山に来られたんですね。八王子に来ていただきありがとうございます！」「良いね！素晴らしい！」などのコメントが寄せられている。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。
【写真】「家族で高尾山登山に行ってきました」ほほ笑ましい仲良し親子3ショットを披露した橋本マナミ
長男の「高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！」という提案がきっかけだったといい、「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリフトがあり、それを降りたところから山頂までは子供の足で大体1時間弱くらい」と無事に登りきったことを伝え、「山の澄んだ空気がとても心地よく、息子は最後の方つらそうでしたがなんとか無事高尾山山頂まで辿り着けました お目当てのラーメンもしっかり食べれられて大満足の高尾山でした」と充実したオフを振り返った。
この投稿にファンからは「息子ちゃん、大満足でしたね」「いいですね」「高尾山に来られたんですね。八王子に来ていただきありがとうございます！」「良いね！素晴らしい！」などのコメントが寄せられている。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。