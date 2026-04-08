【LOVED ONE 第1話】天才法医学者・真澄（ディーン・フジオカ）ら「MEJ」初の解剖に挑む 法医学ヒューマンミステリー開幕
【モデルプレス＝2026/04/08】俳優のディーン・フジオカが主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「LOVED ONE」（毎週水曜よる10時〜）が、8日にスタートする。
【写真】ディーン・フジオカ、美人女優と見つめ合い
完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。タイトルの「LOVED ONE（ラブドワン）」とは、法医学者が遺体にささげる敬意が込められた言葉。“亡くなった人”ではなく、かつて“誰かに愛されていた存在”として呼ぶための名である。誰かの家族であり、恋人であり、友人であったはずの彼らが残した、声なき最後の痕跡をたどりながら、新たに結成された法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく姿を描く。
天才法医学者・水沢真澄（ディーン）は、アメリカで15年にわたり活躍してきた“メディカルイグザミナー”。解剖室だけでなく現場にも足を運び、自分の目で死因を見極める。物腰は柔らかいのに、わずかな矛盾も見過ごせない性格のため、周囲を戸惑わせることもしばしば。彼を迎えて厚生労働省主導で新たに立ち上げられたのが、法医学専門チーム「メディカルイグザミナージャパン（MEJ）」。
官僚の桐生麻帆（瀧内公美）は、そのセンター長に選ばれたものの、法医学も事件捜査もほぼ素人。思わず、パートナーでもある後輩・篠塚拓実（草川拓弥）に「なんで私が左遷？」とこぼしてしまう。
MEJスタート前日、浮かない顔で準備をしていた麻帆の前にアメリカ帰りの真澄が現れるが、2人の会話はかみ合わない。そして翌朝、スタッフルームで横になっていた真澄のもとに、現場からの連絡が入る。真澄と麻帆が向かったのは、17歳の少年が倒れていた水深40センチの池。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は他殺だというが、真澄の判断で遺体を解剖することに。
MEJで彼らを迎えたのは、法医学者の本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（川床明日香）。彼らが見つめる中、MEJ初の解剖が始まる。なぜ、わずか水深40センチの池で、命を落としたのか。
（modelpress編集部）
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◆ディーン・フジオカ主演ドラマ「LOVED ONE」
完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。タイトルの「LOVED ONE（ラブドワン）」とは、法医学者が遺体にささげる敬意が込められた言葉。“亡くなった人”ではなく、かつて“誰かに愛されていた存在”として呼ぶための名である。誰かの家族であり、恋人であり、友人であったはずの彼らが残した、声なき最後の痕跡をたどりながら、新たに結成された法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく姿を描く。
◆「LOVED ONE」第1話あらすじ
天才法医学者・水沢真澄（ディーン）は、アメリカで15年にわたり活躍してきた“メディカルイグザミナー”。解剖室だけでなく現場にも足を運び、自分の目で死因を見極める。物腰は柔らかいのに、わずかな矛盾も見過ごせない性格のため、周囲を戸惑わせることもしばしば。彼を迎えて厚生労働省主導で新たに立ち上げられたのが、法医学専門チーム「メディカルイグザミナージャパン（MEJ）」。
官僚の桐生麻帆（瀧内公美）は、そのセンター長に選ばれたものの、法医学も事件捜査もほぼ素人。思わず、パートナーでもある後輩・篠塚拓実（草川拓弥）に「なんで私が左遷？」とこぼしてしまう。
MEJスタート前日、浮かない顔で準備をしていた麻帆の前にアメリカ帰りの真澄が現れるが、2人の会話はかみ合わない。そして翌朝、スタッフルームで横になっていた真澄のもとに、現場からの連絡が入る。真澄と麻帆が向かったのは、17歳の少年が倒れていた水深40センチの池。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は他殺だというが、真澄の判断で遺体を解剖することに。
MEJで彼らを迎えたのは、法医学者の本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（川床明日香）。彼らが見つめる中、MEJ初の解剖が始まる。なぜ、わずか水深40センチの池で、命を落としたのか。
（modelpress編集部）
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