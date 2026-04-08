絶対にダフらないための構え方と打ち方とは

ダフらないための構え方と打ち方

ウェッジのコンタクトポイントはリーディングエッジなのです。ダフリの多いゴルファーは、アドレスでハンドファーストを強くして構える傾向があります。ハンドファーストが大きすぎると、リーディングエッジは地面についた状態になります。そのまま引き上げ、インパクト直前に少しでも球の手前にヘッドが着地すると、リーディングエッジが地面に刺さり、ダフリとなるのです。

球の20～30センチ手前にクラブヘッドを置き、芝生の上をズズズズと引きずりながら球に当てる。この動きを実際のアプローチで応用すればダフリは防げます。改めて、ダフらないための構え方から説明しましょう。

まず、軽いオープンスタンスで立ちます。球の位置はスタンス中央か、やや右足寄りです。極端なハンドファーストや、球を右に置きすぎると、リーディングエッジが地面にくっついてしまうので、あくまでもバウンスを意識し、リーディングエッジが浮いている状態で構えるのです。テークバックは、ヘッドをできるだけ低く、低く動かしたいわけですから、インサイドに引きます。真っ直ぐ飛球線後方に引くと、クラブヘッドは高い位置に上がってしまいます。それを避けるためにインサイドに引くのです。

あとは、ほうきで掃くように、グリップエンドと左肩を上昇させてやりながら球を払えば、ダフらずに球だけを打ち出せます。決して打ち込んではいけません。なお、アドレスで左肩を少し持ち上げておくと、ほうきで掃く動きがよりスムーズになり、 ダフリ防止にいっそうの効果があります。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨