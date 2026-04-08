「キール」に「こうはん」？ 船を構成する部位の名前、知ってる？【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

船首・船尾・甲板…… 各部の名前を知っておこう

船体を形づくる！ 基本の部位

船を理解するには、まず船体を形づくる基本部分を知っておく必要があります。これらの位置関係を把握するだけで、船の見え方がより立体的になるはずです。

船の前側にある先端部分は「船首」と呼ばれ、水を切って進むため細く伸びた形をしています。水の抵抗を抑え、まっすぐ進む力を高めるために工夫が凝らされた重要な場所です。反対に後ろ側の「船尾」にはプロペラや舵が備わり、推進と方向転換の中心を担っています。

床にあたる「甲板（デッキ）」は船内を上下に分ける役割を持ち、甲板の高さは客室や貨物倉、機関室の配置によって決まります。この甲板のうち、船首から船尾まで全通する最上部のものを「上甲板」と呼びます。また、上甲板の上に積み重なる建物のような部分は「上部構造」といい、操舵室やブリッジ、乗組員の生活区画が集められるのが一般的です。なお、甲板は通常「かんぱん」と呼ばれますが、専門家は「こうはん」と呼びます。

さらに、船体の最下部に位置する「船底」も重要です。水に触れる面積が大きく、船の浮力や安定性に直接関わります。その中央を貫くように取り付けられている「キール（竜骨）」は船体をまっすぐに保つ“背骨”として強度を支える役割を果たしています。

船の基本的な部位

船体の基本名称

船首は進む際の抵抗が小さくなる形に設計され、船尾には舵やプロペラなどがつきます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者情報】

池田良穂（いけだ・よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学

科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。

船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。2023年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。