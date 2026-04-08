FBSのカメラマンがお届けする「桜企画」です。今回は、福岡県福智町に長い間、人知れず咲き続け、「幻」とも呼ばれた一本桜です。かつて枯れ果てる寸前だったこの桜は、地元の人たちによってよみがえりました。

福岡県福智町にある標高901メートルの福智山。この山の中腹に、幻の桜はあります。



桜を保護する活動を行う小林省吾さんに、その場所まで案内してもらいました。

登山口を出発し、険しい山道を登ることおよそ30分。



■虎尾桜を心配する世話人会・小林省吾 会長

「これが福智山の貴婦人、虎尾桜ですね。」



孤高の一本桜「虎尾桜（とらのおざくら）」です。



枝先がふわりとはねるその姿は、まるで虎の尾っぽのようです。その美しさとたたずまいから、この名が付けられました。



「エドヒガン」と呼ばれる希少種の桜で、花びらのピンクが濃いのが特徴です。



高さはおよそ20メートル、推定樹齢は800年以上といわれています。



長い年月を重ねた風格とともに静かに花を咲かせるこの桜は、日本の桜百選にも選ばれています。

周辺はロープが張ってあり、普段は入ることができませんが、特別に近くで撮影させてもらいました。



■小林会長

「これは当初から腐っていたのですが、形は残っていました。この残った部分で、今この桜は頑張っていると思います。」



小林さんが「虎尾桜」と出会ったのは、今から37年前です。



幹や根の3分の2は腐り、枯れ果てる寸前の状態でした。



古い資料や言い伝えが残っている程度で、ほぼ忘れられた存在でした。

小林さんは、その翌年、地元の人たちと一緒に「虎尾桜を心配する世話人会」を立ち上げ、樹木医とともに保護活動を始めました。



ワイヤーロープで幹や枝を支え、日当たりや風通しを良くするため、周囲の森も整備しました。

活動を始めてからおよそ6年後、「虎尾桜」は見事によみがえりました。



800年の時を越えて、ことしも満開の桜を咲かせています。



■訪れた人

「色が濃くて存在感がすごくありますね。この時期は必ず来たいです。」

「ちょうどいい時に来たなと思っています。きょうはグッドタイミングですね。」

「久しぶりに見て、本当に感激しました。毎年でもまた来たいような感じですよね。足が許す限り。」



■小林会長

「会を立ち上げて36年。ここまで来ました。小さくはなりましたが、頑張ってまだまだ生きてほしい。100年、200年、まだ生きてほしいというのが私たちの気持ちです。」



地元の人たちがよみがえらせた「虎尾桜」。これから先も、その圧倒的な迫力と美しさで見る人に感動を与え続けます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月7日午後5時すぎ放送