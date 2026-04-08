職場の「感じのいい人」が会議室を出るときにやっていることとは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「見られているときだけやる」の限界

職場における「感じのよさ」は、必ずしも大きな行動から生まれるわけではありません。

むしろ、小さな行動の積み重ねによって形づくられます。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

「自分の心の壁」を越えるために、必要なマインドセットがあります。

それは、「人が見ていなくてもやる」ということです。

世の中、「人が見ていないと意味がない」「見られているときだけアピールすればいい」という考えが蔓延しています。

たしかに、戦略的には正しいのかもしれません。

しかし、いざというときに壁を越えるためには、それでは不十分です。

日頃から誰かが見ていなくても、「自分がされて嬉しかったことをやる」ということをクセづけるようにし、コスパ重視の考え方から抜け出さないといけません。

――『気づかいの壁』より

つまり、「評価されるための行動」ではなく、「自分の基準でやる行動」が重要だということです。

会議室を出るときに差がつく

その差が最も表れやすいのが、誰も見ていない場面です。

たとえば、会議室を出るときの行動について、次のように書かれています。

たとえば、次のような行動をしているでしょうか。



・会議室を出るとき、テーブルに飲み物の水滴が残っていないか確認している



このようなことは、あなたの意思だけでできることです。

それなのに、「誰かが見てくれていないと意味がない」「やった人が損だ」といって、目先の損得でしか行動できない人がいます。

その発想を捨てることから、気づかいははじまります。

――『気づかいの壁』より

この行動自体は些細なものです。

しかし、こうした小さな積み重ねが、周囲からの印象を大きく変えていきます。

「まあいいか」が習慣を崩す

問題は、多くの人が「まあいいか」で行動を終えてしまう点にあります。

『気づかいの壁』では、その危うさについて次のように述べています。

「まあいいか」という気持ちは、とっさの行動に表れます。

信仰心の強い国では、「神さまが見ている」という感覚が強いため、モラルが働くといいます。

一方で、日本ではキリスト教圏のような信仰心が薄いため、自分でルールを決めて、それを徹底しているかどうかが個人で試されます。

自分で自分にルールを課して、一度決めたらやり抜く。誰も見ていなくてもやる。

そういう行動を続けていき、自分でも当たり前になった頃に、誰かが見てくれているものです。その順番を間違えないようにしましょう。

――『気づかいの壁』より

つまり、気づかいは「その場の気分」ではなく、「再現性のある習慣」として設計する必要があるということです。

評価はあとからついてくる

多くの人は、「見られているからやる」と考えます。

しかし実際は、「やり続けているから見られるようになる」のです。

順番を取り違えると、気づかいは長続きしません。

逆に、「誰も見ていなくてもやる」という基準で行動していれば、それはやがて信頼として蓄積されていきます。

気づかいとは、他人のためであると同時に、自分の基準を守る行為でもあります。

まずは、会議室を出るときにテーブルを一度見る。その程度の行動からで十分です。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。