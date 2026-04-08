「衝撃ゴール」「マジで日本戦で見たかった」英代表エース、マドリーを沈めた“ペナ外”からの圧巻コントロールショットに驚嘆の声！「理不尽」「精度おかしい」

「衝撃ゴール」「マジで日本戦で見たかった」英代表エース、マドリーを沈めた“ペナ外”からの圧巻コントロールショットに驚嘆の声！「理不尽」「精度おかしい」