貴重な追加点を叩き込んだのがこのケインだ。(C)Getty Images

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　現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンがレアル・マドリーとアウェーで対戦。２―１で先勝した。

　この一戦で小さくない反響を呼んでいるのが、バイエルンの２点目だ。後半のキックオフ直後にショートカウンターを仕掛けると、最後はマイケル・オリーセの丁寧なパスを受けた主砲のハリー・ケインが、ペナルティエリアの外から狙いすましたコントロールショット。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
 
　この一撃に、SNS上では次のような声が上がった。

「理不尽シュート」
「衝撃ゴール」
「ケインのシュート上手すぎやろ。 日本戦で観たかったなぁ」
「ケインさんすげーわ」
「これを決められるのがケインなんよなーw マジで日本戦で見たかったw」
「シュートコースえぐい」
「この位置からのコントロールシュート精度おかしい」

　先の日本戦は怪我で欠場したイングランドのエースが、日本の早朝を沸かした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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