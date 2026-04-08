「衝撃ゴール」「マジで日本戦で見たかった」英代表エース、マドリーを沈めた“ペナ外”からの圧巻コントロールショットに驚嘆の声！「理不尽」「精度おかしい」
現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンがレアル・マドリーとアウェーで対戦。２―１で先勝した。
この一戦で小さくない反響を呼んでいるのが、バイエルンの２点目だ。後半のキックオフ直後にショートカウンターを仕掛けると、最後はマイケル・オリーセの丁寧なパスを受けた主砲のハリー・ケインが、ペナルティエリアの外から狙いすましたコントロールショット。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この一撃に、SNS上では次のような声が上がった。
「理不尽シュート」
「衝撃ゴール」
「ケインのシュート上手すぎやろ。 日本戦で観たかったなぁ」
「ケインさんすげーわ」
「これを決められるのがケインなんよなーw マジで日本戦で見たかったw」
「シュートコースえぐい」
「この位置からのコントロールシュート精度おかしい」
先の日本戦は怪我で欠場したイングランドのエースが、日本の早朝を沸かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーを沈めたケインのゴラッソ
この一戦で小さくない反響を呼んでいるのが、バイエルンの２点目だ。後半のキックオフ直後にショートカウンターを仕掛けると、最後はマイケル・オリーセの丁寧なパスを受けた主砲のハリー・ケインが、ペナルティエリアの外から狙いすましたコントロールショット。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この一撃に、SNS上では次のような声が上がった。
「衝撃ゴール」
「ケインのシュート上手すぎやろ。 日本戦で観たかったなぁ」
「ケインさんすげーわ」
「これを決められるのがケインなんよなーw マジで日本戦で見たかったw」
「シュートコースえぐい」
「この位置からのコントロールシュート精度おかしい」
先の日本戦は怪我で欠場したイングランドのエースが、日本の早朝を沸かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーを沈めたケインのゴラッソ