陸上競技女子800m日本記録保持者の久保凛選手(18、積水化学)が7日、東京・駒沢オリンピック公園で練習を公開。指導する男子800m元日本記録保持者の横田真人さんが取材に応じました。

東大阪大敬愛高校を卒業した久保選手は、積水化学に所属し、男子800m元日本記録保持者の横田真人さんがいる「TWOLAPS」が練習の拠点となります。

この日は前日がスプリントトレーニングだったため、走り込むメニューとのこと。横田さんと一緒に走る様子もありました。

改めて久保選手は、「高校を卒業してからも800メートルで世界を目指して頑張りたいという思いがあって、その中で800メートルを頑張るなら横田さんに見ていただきたいなというのと、800で世界目指すならTWOLAPSに入るのが一番強くなれるのかなと強く思ったのでTWOLAPSさんの方に入らせていただきました」と新たな拠点について言及。

練習メニューを組む横田さんは、「けっこうやったことない練習とかが多い。しっかりコミュニケーションを取って練習の強度をコントールしながらやっている」と話しました。

また、横田さんは、久保選手について、「強さはメンタリティー」と説明。「ゴールが明確ってところは教えられない。きちんとゴールが出てくるのが彼女の強み。練習もそつなくレベル高くこなす。いろんなアプローチからパフォーマンスを伸ばす、いろんな伸びしろがある選手」と話します。

また「特に800mで海外にいってもずっとトップ選手はいない。それくらい精神的にも体力的にも難しい種目」と自身の経験から800mの難しさを話し、「期待もありますけれど、僕と違っていろんな種目で可能性がある」とも分析。

さらに、「良くも悪くもピッチで走りをコントロールする選手。あまりリズムが崩れない。ただ、ラスト勝負するときに中間走の動きとかは、もうちょっとピッチだけじゃなくて、違う引き出し、ストライドをうまく使うとか個人的にはやっていった方がいいと思います」と課題も話しました。

将来的には「世界のトップレベルを目指せる選手」。世界最高峰のダイヤモンドリーグへの出場や世界選手権で、「きちんと勝負する。4年くらいでそこを目指して欲しい」と話しつつ、「18歳になったばかりなので焦らず、失敗もすると思う。一緒に成長したい」と語りました。

久保選手は、ケガからの復帰戦として5月10日の木南記念を予定しています