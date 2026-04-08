SNSで公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。ビッグマッチへのカウントダウンが進む中、7日には新キービジュアルも発表。ファンの期待がさらに高まってきた。

ボクシングファンが待ち望むビッグマッチまで1か月を切った。決戦を見据え、井上と中谷は調整を進めている。

7日、井上は自身のXとインスタグラムを更新。「やがて、伝説と呼ばれる日 新KVです。 プロモーションもどんどん始まって行くのでお楽しみに」とし、新たなキービジュアル（KV）を公開した。

これまでのKVでは口を真一文字に結び正面をとらえていた井上だが、新KVでは大きく口を開け、鋭い視線を中谷の方へ向けている。

新KV公開でファンの期待がさらに高まる。Xには「うぉーーーーーーー！楽しみ！楽しみ！」「珍しい表情っすね」「わぁ… こちらもかっこいいです」「カッコいい…」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）