『サレタ側の復讐』第2話 “佳乃”篠田麻里子、夫の不倫を告白「復讐同盟」始動へ
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第2話が今夜放送される。
【写真】不倫相手と歩く義隆（二階堂高嗣）
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第2話あらすじ
奈津子は夫・義隆（二階堂高嗣）の不倫現場を目撃し、絶望に打ちひしがれるなか、佳乃や麗奈と再会。久々の再会も束の間、佳乃が奈津子に「ねえ、奈津子。不倫した夫って許せる？」と問いかける。
佳乃は夫・将生（落合モトキ）が同じ研究室の大学院生と不倫していることを告白する。さらに麗奈は夫・街（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
2人の告白に込み上げる感情を抑えきれず、奈津子も涙ながらに義隆の不倫を打ち明けると、佳乃は2人に対して、夫たちへの復讐を誓う「復讐同盟」の結成を持ちかける。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】不倫相手と歩く義隆（二階堂高嗣）
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子は夫・義隆（二階堂高嗣）の不倫現場を目撃し、絶望に打ちひしがれるなか、佳乃や麗奈と再会。久々の再会も束の間、佳乃が奈津子に「ねえ、奈津子。不倫した夫って許せる？」と問いかける。
佳乃は夫・将生（落合モトキ）が同じ研究室の大学院生と不倫していることを告白する。さらに麗奈は夫・街（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
2人の告白に込み上げる感情を抑えきれず、奈津子も涙ながらに義隆の不倫を打ち明けると、佳乃は2人に対して、夫たちへの復讐を誓う「復讐同盟」の結成を持ちかける。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。