二階堂高嗣＆猪俣周杜vs AI、クイズで対決 松井ケムリが期待「勝てるとしたら、意外とこういう人たち」
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する8日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（毎週水曜 深2：03）は、人間のプライドをかけたAIとの対決企画「AIにクイズで勝てるかな？」を届ける。
【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘
ゲストにタイムマシーン3号の関を迎え、4人は人間だけが正解できるクイズの出題に挑戦する。1人が出題者となり、残る3人が解答者。出題者は与えられたお題を答えとするクイズを出し、解答者が正解すればポイントを獲得できる仕組みだ。ただし、AIも同じクイズに正解した場合は、人間チームの獲得ポイントがすべて没収される。人間とAIが対峙する構図の中で、発想力や柔軟性が試される内容となっている。
ケムリは二階堂と猪俣を指して「AIに勝てるとしたら、意外とこういう人たち」と期待を寄せ、関も「地球の運命は2人にかかってる」とコメント。収録は序盤から熱を帯びた展開を見せる。今回、人類代表として立ち向かう4人に対し、AIはケムリを模した【MATSUI】。個性の異なるメンバーがどのようにAIへ挑むのかが見どころとなる。
“プロニカゲーマー”としてこれまで数々のミラクルプレーを見せてきたケムリだが、今回は思わぬ苦戦を強いられる場面も。持ち前の知識量が影響し、思考が裏目に出る様子も見られる。続く猪俣の出題ターンでも、独自の発想がAI【MATSUI】にどう通用するのかが焦点となる。
序盤から波乱含みとなった対決の中で、主将の二階堂はある作戦を選択。「ニカゲームの真骨頂見せるわ」と意気込みを語り、クイズを出題する。その姿に猪俣が思わず「カッケェ」と声を漏らす場面もあり、チームの結束が垣間見える展開となっている。また今週のTELASAオリジナルは、「キッズとお悩み相談室」を実施する。
【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘
ゲストにタイムマシーン3号の関を迎え、4人は人間だけが正解できるクイズの出題に挑戦する。1人が出題者となり、残る3人が解答者。出題者は与えられたお題を答えとするクイズを出し、解答者が正解すればポイントを獲得できる仕組みだ。ただし、AIも同じクイズに正解した場合は、人間チームの獲得ポイントがすべて没収される。人間とAIが対峙する構図の中で、発想力や柔軟性が試される内容となっている。
“プロニカゲーマー”としてこれまで数々のミラクルプレーを見せてきたケムリだが、今回は思わぬ苦戦を強いられる場面も。持ち前の知識量が影響し、思考が裏目に出る様子も見られる。続く猪俣の出題ターンでも、独自の発想がAI【MATSUI】にどう通用するのかが焦点となる。
序盤から波乱含みとなった対決の中で、主将の二階堂はある作戦を選択。「ニカゲームの真骨頂見せるわ」と意気込みを語り、クイズを出題する。その姿に猪俣が思わず「カッケェ」と声を漏らす場面もあり、チームの結束が垣間見える展開となっている。また今週のTELASAオリジナルは、「キッズとお悩み相談室」を実施する。