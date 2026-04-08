この上ないスタートだ。セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）が4月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでトップ目を抜き去り、見事な逆転勝利を決めた。

【映像】醍醐大、オーラスの鮮やかな逆転劇

大事なチームのセミファイナルシリーズ初戦を任されたのは、昨期のMVPだった。当試合は起家から醍醐、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の並びで開局。醍醐は親番の東1局、本田が仕掛けるのを尻目に役なしの形でテンパイさせると、次巡にアガリ牌を引き、ツモ・ドラ2の6000点を獲得した。

東1局1本場では、永井が浅見から5200点（＋300点）を奪取。東2局2本場では、浅見が永井から5200点（＋600点、供託1000点）をアガった。続く東3局でも浅見が親満貫・1万2000点を加点。醍醐は2着目に転落するも、東3局1本場では3巡目のリーチからリーチ・平和・赤・裏ドラの満貫・8000点（＋300点）を完成させ、トップ目に返り咲いた。だが、東4局では浅見が満貫・8000点（供託2000点）を手繰り寄せ、再びトップ目に浮上。南1局でも2600点、南2局でも1500点、親番の南3局でも3900点と得点を重ねた。

南4局を迎えた時点で、トップ目の浅見とは1万500点差。跳満をアガれば捲れる状況だけに、醍醐は果敢に高打点を狙った。そんな中、3着目の本田と親番の永井がリーチ。醍醐は南、1索と対子を落としながらも、ラス牌でテンパイまで漕ぎ着け、浅見の1人ノーテンに持ち込んだ。

これで一気に6500点差まで縮めると、南4局1本場では対子だったダブ南を早々にポン。最終的に、ドラの發での単騎待ちに構えた。その数巡後、危険牌と思しき東を持ってくると、「基本的には切るしかないと思っていた。赤5索を切る時に、永井さんがちょっとだけ迷っていた。切らない理由はなにかあるのかな」としばらく考えた末、東を河に。これを永井が鳴いたことで、手牌に1枚あったアガリ牌の發が押し出され、ダブ南・ドラ2の満貫・8000点（＋300点、供託2000点）を成就させた。

試合後、醍醐は「嬉しいですね」とひと言。「今の順位のままドリブンズさんのちょっと上に行くと、多分捲られるだろうと思うので。結構、ポイントが欲しい。3位くらいで（セミファイナルシリーズ）最終日を迎える目標でやっていきたいと思っていたので、嬉しいですね」と表情を崩した。「運よくトップを取ることができましたので、この調子でセミファイナルをなんとか勝ち上がって、ファイナルを目指していきたいと思います」。まずは、セミファイナルシリーズ初戦で価値ある白星。孤高の探究者が目指すのは、もちろん史上初の連覇だ。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）4万2100点／＋62.1

2着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）3万8300点／＋18.3

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万7100点／▲22.9

4着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2500点／▲57.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

