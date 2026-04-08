ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が7日夜、Xを更新。改めてワクチンについて持論などをつづった。

一部ユーザーから「堀江さんてコロナワクチン絶賛してましたよね。まだ打つべきだと宣伝します？」と聞かれた堀江氏は「もちろんです！毎年流行期には新型コロナとインフルエンザワクチンは接種推奨してます！」と答えた。

すると、別のユーザーが「じゃあ、コロナワクチン3回しか打っていないようですが、ちゃんと7回打って下さいよ」とコメント。それに対し、堀江氏は「7回打ちましたけど、、、」と返答した。

今度は、さらに別のユーザーが「7回打つ人類初めて見た」とコメントすると、堀江氏は「インフルエンザと同じく一本鎖RNAウィルスなので変異しやすいウィルスなので基本的に毎年のように打たないと予防効果がでませんので」と毎年接種している理由を理論的に説明した。

堀江氏はこれまでしばしばワクチンについて言及しており、自身のスタンスなどについてこれまでXなどでは「正確に言うとワクチン推進派で、必要のないマスク反対派ね。必要あるところではつけるけど、これ意味ないだろ的なところではつけない」「ワクチンある病気は打たないと損でしょうよ笑。ワクチンないウイルスはまだたくさんあるんだからさ。かなりの確率で予防できるし仮に罹患しても軽症で済む可能性高いからね」などと私見をつづったことがある。