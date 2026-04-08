お風呂に入れられる猫ちゃんを心配そうに見守るわんちゃんの光景が、7万再生を超えて注目を集めています。

外で散歩をしてきた猫ちゃんの汚れを落とすため、お風呂に入れてあげることにした飼い主さん。その後ろで自分のことのように心配そうに見守るわんちゃんの光景がほっこりすると話題に。

投稿には「転がりすぎて灰色になっちゃってるｗ」「猫ちゃんを心配するわんちゃんの声が切ない」とコメントが寄せられています。

【動画：汚れて帰ってきた黒猫を『お風呂に入れた』結果→犬が心配して…保護者のように『オロオロと見守る光景』】

ポカポカ陽気に誘われて日向ぼっこをする天くん

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、お風呂に入れられた猫ちゃんを心配そうに見守るわんちゃんの光景。

ある日、黒猫の天くんはおうちのお庭に出てパトロールをしていたそう。ポカポカの陽気に誘われたのか、天くんは砂の上にゴロンと横になると、気持ち良さそうにゴロゴロと転がり始めたといいます。

体にたくさんの砂埃と草の欠片が付いた天くんの姿を見た飼い主さんは、天くんをお風呂に入れて綺麗にしてあげることにしたのでした。

汚れて帰ってきた天くんをお風呂に入れたら、ももちゃんが…

お庭パトロールで付いた汚れを取るため、お風呂場に連れてこられた天くん。すると、柴犬のももちゃんも一緒にお風呂場にやってきたそう。

ももちゃんは天くんがお湯をかけられているのを見ると、不安そうに見守っていたといいます。

ももちゃんは天くんが小さかった頃からずっと面倒を見てくれているお姉ちゃんのような存在。天くんのことが心配で仕方がないのでしょう。

一方、天くんはというと目を丸くしながらも、お利口にお風呂に入れられていたそう。きっと、お姉ちゃんのももちゃんがそばに居てくれたから安心できたのかもしれません。

ドライヤー中もそばで見守るももちゃん

お風呂で体を綺麗にしたあとは、ドライヤーでしっかりと乾かしていきます。この時も、天くんは暴れたりせず飼い主さんに身を任せて、しっかりと乾かしてもらっていたそう。

その隣では…なにやらももちゃんが地面に体をこすりつけていたとのこと。可愛い弟の身に起こっていることが、自分のことのように感じられているのかもしれません。

そうしてももちゃんに見守られながら、ピカピカの姿に戻った天くん。そんなふたりの強い絆が、温かい気持ちを届けてくれています。

こちらの投稿には、「ももちゃん昔から天くんがお風呂に入ると心配するところ変わらないねw」「お風呂が平気そうな隊長と心配そうなももちゃん…なんだか涙が出てくるｗ」「いつも癒しをありがとうございます！」と、絶賛の声が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では、そんな仲良しなももちゃんと家族たちの日常が投稿されていますよ。

ももちゃん、天くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。