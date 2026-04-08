『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、真面目な人は会社でどう立ち振うべきかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

真面目さは本来、強みである

「真面目ですね」と言われて嫌な気持ちになる人は少ないでしょう。締切を守り、指示を正確にこなし、報連相も欠かさない。社会人としての基本ができている人です。

実際、真面目な人は上司から信頼されやすい傾向があります。

たとえば資料作成を任せたとき、「この人なら期日までに仕上げてくれるだろう」という安心感があります。これは大きな強みです。

しかし、ここにひとつの落とし穴があります。

真面目であることと、昇進や抜擢につながることは、必ずしも一致しないのです。

成長を止める考え方

真面目な人ほど、「失敗しないこと」を強く意識します。

たとえば、新規プロジェクトのリーダーを募集している場面。経験が浅い中で手を挙げるのは不安です。「うまくいかなかったらどうしよう」「評価を下げたくない」と考えます。

一方で、別の社員は「やったことはないですが挑戦してみたいです」と名乗り出ます。

真面目な人は、確実に成果が出せる既存業務を選びがちです。結果として、大きな失敗はしませんが、大きな成功の機会も減ります。

組織は減点だけで評価しているわけではありません。むしろ「将来どれだけ任せられるか」という加点の視点で人材を見ています。

失敗を極端に避ける姿勢は、挑戦回数を減らし、結果として成長スピードを鈍らせてしまうことがあるのです。

評価は「安心」より「期待」で上がる

上司の立場になって考えてみましょう。

Aさんは、任せた仕事をミスなくこなします。Bさんは、多少荒削りですが、新しい案件に手を挙げ続けています。

どちらも重要な存在です。しかし、「次のリーダー候補は誰か」と考えたとき、上司の頭に浮かぶのはどちらでしょうか。

安心して任せられる人は重宝されますが、ポジションを引き上げるのは「この人なら化けるかもしれない」という期待感です。

常に無難な範囲で成果を出す人は、評価が安定します。その一方で、「今のポジションに最適な人」と見なされやすく、大きな役割に抜擢されるまで時間がかかることもあります。

真面目さは信頼の基盤ですが、それだけではキャリアのステージは変わりにくいのです。

真面目な人が組織で得をする方法

では、真面目な人はどうすればよいのでしょうか。

効果的なのは、自分の意思を上司に伝えることです。

真面目な人は仕事の質は高い傾向にあります。ただ、隠れて努力する人もいるため、なかなか周りに頑張りが伝わらないことも多いのです。

そこで、自らの意思の発信に時間を割いてみるのです。

「今後は顧客対応を増やしたいと考えています」「次回の案件ではサブリーダーをやらせていただけませんか」といった一言で、さらに評価される可能性があがりますよ。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）