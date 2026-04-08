◆「そりゃ伝わらないわけだ…」部下との面談で絶対にやってはいけない“NG習慣”とは？

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

なぜか話が噛み合わない……

部下との面談や日常のコミュニケーションにおいて、「なぜか話が噛み合わない」「こちらの意図がうまく伝わらない」と感じることはありませんか？

多様な価値観を持つメンバーをまとめる管理職やマネジャーの皆様にとって、コミュニケーションの円滑化は常に大きな課題と言えるでしょう。実は、相手との信頼関係を素早く築き、対話をスムーズに進めるために、言葉そのものよりも重要な要素があります。

言葉以上に伝わる「ノンバーバル（非言語的）」な要素

私たちが部下を指導したり相談に乗ったりする際、会話の内容そのものである「バーバル（言語的）」な要素にばかり気を取られがちです。「どんな言葉を掛けるべきか」「どう論理的に説明するか」といった点です。しかし、それ以上に意識すべきなのが「ノンバーバル（非言語的）」な要素です。

ノンバーバルな要素とは、表情や声のトーン、身振り手振りなどを指しますが、中でもマネジメントにおいて特に大切なのは「相手の呼吸や心身のリズムに自分を合わせること」です。心理学やコーチングの世界ではこれを「ペーシング」と呼びますが、相手のペースに自分を同調させることで、無意識のレベルで「この人は自分を理解してくれている」「安心できる存在だ」という感覚を抱かせることができるのです。

テンポを合わせるだけで、心の距離は縮まる

では、相手のリズムに合わせるとは具体的にどういうことでしょうか？ たとえば、料理愛好家でタレントの平野レミさんのように、息継ぎもそこそこにハイテンションで早口に話すタイプの部下がいたとします。新しいアイデアを思いついて興奮気味に報告してきた際、相手がそのテンポで話しているのなら、こちらも（できるだけ）同じくらいのテンポや声のトーンで応じるのが効果的です。

逆に、そんな熱量を持った相手に対して、上司であるあなたが息継ぎをたっぷり挟んだ落ち着いた口調で、「なるほど、それはつまり……」と静かに返答してしまったらどうなるでしょうか？ 相手は熱を削がれたように感じ、「この人は、自分のことを全然わかってくれていない」「温度感が合わない」と無意識のうちに心の壁を作ってしまうかもしれません。

反対に、口数が少なくゆっくり話す部下に対して、上司が早口で矢継ぎ早に質問を浴びせれば、相手は萎縮してしまいます。

マネジメントに活かす「同調」のスキル

マネジメントにおいて重要なことの一つは、自分のコミュニケーションスタイルを相手に押し付けるのではなく、目の前にいる部下一人ひとりの状態を観察し、柔軟に波長を合わせにいくことです。

「話すスピード」「声の大きさ」「声の高低」、そして「息継ぎのタイミング」。これらを相手に合わせることは、決して顔色をうかがうことではありません。「あなたの存在を肯定し、同じ目線で向き合っていますよ」という、上司からの強力な承認のメッセージなのです。

論理的な言葉選び（バーバル）を磨くことも大切ですが、まずは部下の「リズム」というノンバーバルな部分に寄り添ってみてください。それだけで心理的な距離はぐっと縮まり、その後のフィードバックや指導も驚くほどスムーズに受け入れられるようになるはずです。

ぜひ、次回の1on1や日常の会話から「テンポを合わせる」ことを意識してみてはいかがでしょうか？

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。