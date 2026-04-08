アイドルらしからぬ肉体で話題のナッティを起用！「BORNTOWIN」が人気アーティストをモデルに

ウェアブランド「BORNTOWIN」が、KISS OF LIFEのナッティをブランドモデルに起用したと発表した。

BORNTOWINは今回の起用を通じて、ブランドが目指す新たな方向性をより明確に打ち出す方針だという。

【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”

単なるトレーニングウェアにとどまらず、日常を楽しむ人々のライフスタイルに寄り添うブランドとして存在感を高めていく考えだ。

BORNTOWINは「ナッティはステージでの力強いパフォーマンスはもちろん、日常で見せるナチュラルな魅力とトレンド感覚を兼ね備えたアーティストだ。健康的な美しさや自己管理のエネルギー、そして自分らしいスタイルや価値観を大切にする現代的な感覚を体現できる人物だと判断した」と起用理由を明かしている。

ほかにも「ナッティはパフォーマンス、ウェルネス、スタイルを同時に体現できる象徴的なアーティスト。ブランドが目指す健康的な美しさと自信に満ちたライフスタイルをより明確に伝えられる存在になる」と期待を寄せている。

（写真＝BORNTOWIN）ナッティ

今後、BORNTOWINはナッティとともに「BORN TO NATTY」キャンペーンを展開。「You Own Natural（自然な美しさは自らつくるもの）」というメッセージを、多彩なコンテンツやプロジェクトを通じて発信していく予定だ。

なお、ナッティはステージ上での圧倒的なパフォーマンスで話題のK-POPアイドル。自然体の魅力や自己管理のイメージを兼ね備えたアーティストとして評価されている。