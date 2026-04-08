【ひらがなクイズ】解けたら快感！ 共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは「〇〇乗車はおやめください」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
ひらめきの糸口が見つかれば、パズルが完成するようにすっきり解けるはず。今回は、日常生活でよく使う動作から、少しマニアックな建築用語まで、幅広いジャンルから出題。頭の中の辞書をフル回転させて、正解の2文字を導き出しましょう！
か□□み
と□□む
□□み
ヒント：電車に慌てて乗るときの動きや、周囲の雰囲気になじむ様子を何と呼ぶか思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「けこ」を入れると、次のようになります。
かけこみ（駆け込み）
とけこむ（溶け込む）
けこみ（蹴込み）
どれも正しい日本語になりますね。「けこみ」は、階段の段板と段板の間にある、垂直な立ち上がり部分（板）を指す名称でもあります。今回は「込む」という言葉のニュアンスに引きずられすぎず、単独の単語としての形を柔軟に探るのがポイントでした。身の回りの物の名前にまで意識を向けることで、観察力とひらめき力が同時に鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらめきの糸口が見つかれば、パズルが完成するようにすっきり解けるはず。今回は、日常生活でよく使う動作から、少しマニアックな建築用語まで、幅広いジャンルから出題。頭の中の辞書をフル回転させて、正解の2文字を導き出しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
と□□む
□□み
ヒント：電車に慌てて乗るときの動きや、周囲の雰囲気になじむ様子を何と呼ぶか思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けこ正解は「けこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けこ」を入れると、次のようになります。
かけこみ（駆け込み）
とけこむ（溶け込む）
けこみ（蹴込み）
どれも正しい日本語になりますね。「けこみ」は、階段の段板と段板の間にある、垂直な立ち上がり部分（板）を指す名称でもあります。今回は「込む」という言葉のニュアンスに引きずられすぎず、単独の単語としての形を柔軟に探るのがポイントでした。身の回りの物の名前にまで意識を向けることで、観察力とひらめき力が同時に鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)