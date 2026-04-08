◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦 Bミュンヘン2ー1Rマドリード（2026年4月7日 スペイン・マドリード）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）が敵地でレアル・マドリード（スペイン）に2ー1で先勝。先月末に40歳の誕生日を迎えた元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーがファインセーブ連発で勝利に貢献し、MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）に選出された。

GKノイアーは前半16分、ゴール前に抜け出してきたFWエムバペの至近距離からのシュート防ぐと、2分後にもFWビニシウスのミドルシュートを左手一本で弾き出すなどファインセーブ連発でゴールを死守。

2点をリードした後半16分にはFWビニシウスと1対1というピンチを迎えたが、上手く相手にプレッシャーをかけてシュートミスを誘発。同21分にもFWエムバペの強烈なシュートを右手一本で弾き出すスーパーセーブを披露。同29分にはFWエムバペに決められ1失点したものの、至近距離からのシュートに触れる鋭い反応を見せた。

このノイアーにネット活躍にネットからは「相変わらず凄い」「神すぎる」「至高の存在」と絶賛の嵐。「本当に40歳?」「ノイアーじゃなきゃあと3点は決められてたのに…」「駆け引きが上手すぎる」と様々な反響を呼んだ。

また、ノイアーはこれがBミュンヘンでの欧州CL出場136試合目となり、同一クラブでの出場記録でリオネル・メッシ（バルセロナ）に並び歴代2位となる快挙を達成。歴代1位イケル・カシージャス（Rマドリード）の149試合出場も視界に入ってきた。