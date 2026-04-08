予算委員会での集中審議をめぐる一部の報道に対し、高市早苗総理が自身のSNS（X）で否定し、メディア批判とも取れる投稿を行ったことが注目を集めている。

【映像】高市総理がXでメディア批判（投稿全文）

ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに、高市総理のSNS発信とメディア批判の背景について考えた。

■1000万件超えの表示回数…SNS発信は「世界的な潮流」

高市総理はSNSで「私が参議院予算委員会の集中審議に応じない意向を示していた との報道は、全く事実ではありません。国会では、予算委員会の日程や私の出席等については『委員長 や与野党理事が運びを決める事だが、求めがあれば国会に参 る』旨を既に答弁しています。 参議院自民党幹部にも伝えていました。それにしても、他の事も含めて、最近は事実と全く異なる報道が増え過ぎている事は残念です」（一部抜粋）と発言。この投稿は、7日午前11時時点で1345万を超えるインプレッション（表示回数）となっている。

この投稿について、伊藤氏は次のように見解を述べた。

「前提条件を皆さんにお伝えしておくと、まず高市総理はXでの発信を盛んにされている方。公式的な情報発信もそうだし、自身の考え方も発信している。ただ、この投稿で特徴的なのは表示回数がものすごく多い。この前の投稿のナフサの供給についても、一部事実誤認があるという強い言葉を発信されているものも、実は1000万件を超える表示回数だった。リポスト数も3万件を超え、返信も結構来ていて賛否両論ある」

「そもそも総理が自身の考えをSNSで発信するというのはトレンドとしては当然の流れ。トランプ大統領も結構大切なことをX上で発信されて話題になっていた。それが世界的な潮流になってきている印象はあるので、1つ自身の考えを発信するということは、高市総理的にも大事にされているのかなという印象を受けている」

■メディア不信の情勢、求められる「言葉を尽くした説明」

伊藤氏はさらに、メディア批判の投稿が支持率に与える影響についても言及した。

「このメディア批判については、これで支持率がすぐに下がるかというのは、実はちょっと違うと思っている。私たちは今、JX通信社と意識調査を定期的にやっているが、その中で必ず聞いているのが、『今の新聞やテレビの情報は信頼に足る情報だと思いますか』ということ。『信じられない』という方が半分くらいいる、いわゆるメディア不信と呼ばれる情勢というのが大きな流れとしてある。なので、この辺りで支持率が下がるとか上がるというのはあまり考えにくい」

「メディア批判のところも、実はその前段の予算審議のところは結構具体的に説明されているが、このポストだと『事実と全く異なることが増えすぎていることは残念です』と、結構ざっくりしている。どこどこ社の報道という言い方ではなくて、ふわっと全体情勢として、こういうことが増えてきている、これは問題ですよねということを提起されているので、この辺りも空気感を踏まえた上で発信されているのかなと思う」

「この辺りの情報発信のやり方は多分正解がなくて、改善の道をいくらでも繰り返すことが必要だと思う」

「一方で、この投稿のコメントの中には『会見をしろ』とか『国会で説明をしろ』という声も一定数あったように見受けられた。ただ、その会見のあり方とかも、会見を開けば全て説明したことになるのかというと、多分そうはならない状況だと思う。なので、いくらでも言葉を尽くしてやる必要があるだろうし、それについてはXも使えばいいし、他のSNSだっていいし、会見もやればいいし、いろいろなやり方があると思うので、ぜひ言葉を尽くして説明をしていただくことのがいいのかなと思う」

（『わたしとニュース』より）