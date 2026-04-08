グラビア界随一の最強プロポーション・麻倉瑞季、『週プレ』で魅せた春満開の至高グラビア♡

麻倉瑞季が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！

麻倉瑞季 ©前康輔／集英社

【プロフィール】

麻倉瑞季（あさくら・みずき）

2002年4月11日生まれ 長崎県出身

身長150cm B98 W62 H90

趣味＝推し活、ゲーム

特技＝朗読、分析、裁縫

「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。ニュース番組『ABEMA Prime』（ABEMA）でコメンテーターを務めるなど、マルチに活躍中！

公式Ｘ ＆ Instagram ＆ TikTok【@mizuki_asakura_】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、

25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】麻倉瑞季写真集「さくらとあさくら」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月6日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】麻倉瑞季写真集「さくらとあさくら」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

「包むもの不足」でコンビニ、スーパーから定番商品が消えるXデーほかワイド特集・イラン戦争物流クライシス、世代別価値観アンケート・令和8年、働く大人の新常識、超実用！インフレ生活サバイバル術も要チェック！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』16号は4月6日に発売！