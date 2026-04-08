きょう8日（水）は、高気圧に覆われて全国的に夜まで晴れが続きそうです。北日本では風の強まるところがありますが、東日本から西日本では穏やかな天気のところが多くなりそうです。

■全国的に晴れて空気は乾燥

きょう4月8日（水）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。たっぷりの日差しのもと空気は乾燥し、昼過ぎの湿度は多くの地点で20％前後まで下がりそうです。火の取り扱いにお気をつけください。

■日差しが暖かく過ごしやすい気温

きょう4月8日（水）の最高気温は、西日本から東日本で平年並みの予想です。きのうと同じくらいですが、日差しの暖かさがあり、過ごしやすい気温でしょう。北日本は平年より高いところが多く、こちらもこの時期としては外出しやすい陽気となりそうです。

【きょう4月8日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：10℃

青森 ：13℃ 盛岡：14℃

仙台 ：16℃ 新潟：14℃

長野 ：14℃ 金沢：14℃

名古屋：20℃ 東京：18℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：17℃

高知 ：18℃ 福岡：20℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

■あす〜あさってはまた春の嵐に

あす9日（木）も朝は広く晴れますが、西から低気圧が近づき、夕方や夜は西日本でところどころ雨が降り出すでしょう。金曜日は東日本や北日本でも雨が降り、各地で雨脚が強まりそうです。太平洋側沿岸を中心に南風が強まり、再び春の嵐となるおそれがあります。