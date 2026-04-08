【欧州CL準々決勝第1戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 1-2(前半0-1)バイエルン

<得点者>

[R]キリアン・ムバッペ(74分)

[バ]ルイス・ディアス(41分)、ハリー・ケイン(46分)

<警告>

[R]オーレリアン・チュアメニ(37分)

[バ]ヨナタン・ター(70分)、ルイス・ディアス(77分)、マヌエル・ノイアー(82分)、ジャマル・ムシアラ(86分)

観衆:77,106人

バイエルンが敵地のCL準々決勝第1戦を制す!! R・マドリーは2点ビハインドからムバッペ弾で1点返して第2戦へ