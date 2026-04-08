R・マドリーvsバイエルン 試合記録
【欧州CL準々決勝第1戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 1-2(前半0-1)バイエルン
<得点者>
[R]キリアン・ムバッペ(74分)
[バ]ルイス・ディアス(41分)、ハリー・ケイン(46分)
<警告>
[R]オーレリアン・チュアメニ(37分)
[バ]ヨナタン・ター(70分)、ルイス・ディアス(77分)、マヌエル・ノイアー(82分)、ジャマル・ムシアラ(86分)
観衆:77,106人
└バイエルンが敵地のCL準々決勝第1戦を制す!! R・マドリーは2点ビハインドからムバッペ弾で1点返して第2戦へ
R・マドリー 1-2(前半0-1)バイエルン
<得点者>
[R]キリアン・ムバッペ(74分)
[バ]ルイス・ディアス(41分)、ハリー・ケイン(46分)
<警告>
[R]オーレリアン・チュアメニ(37分)
[バ]ヨナタン・ター(70分)、ルイス・ディアス(77分)、マヌエル・ノイアー(82分)、ジャマル・ムシアラ(86分)
観衆:77,106人
└バイエルンが敵地のCL準々決勝第1戦を制す!! R・マドリーは2点ビハインドからムバッペ弾で1点返して第2戦へ