バイエルンが敵地のCL準々決勝第1戦を制す!! R・マドリーは2点ビハインドからムバッペ弾で1点返して第2戦へ
[4.7 欧州CL準々決勝第1戦 R・マドリー 1-2 バイエルン]
バイエルンは7日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でレアル・マドリーのホームに乗り込み、2-1の先勝を収めた。DF伊藤洋輝はベンチ入りしたものの出番はなかった。
最初の決定機はバイエルン。前半9分、FWハリー・ケインがMFヨシュア・キミッヒのクロスをゴール前に落とすと完全にフリーのDFダヨ・ウパメカノが合わせたが、ミートしきれなかったボールはGKアンドリー・ルニンの逆を突いたもののDFアルバロ・カレーラスにゴール手前でクリアされた。
対するR・マドリーは前半18分、速攻でFWキリアン・ムバッペが中央を縦に進んで左のFWビニシウス・ジュニオールに預ける。ビニシウスは中央左寄りからゴール右隅へシュートを放ったが、GKマヌエル・ノイアーの好セーブに遭った。反対に同28分、R・マドリーのビルドアップでMFチアゴ・ピタルチがGKに下げたボールがペナルティエリア内のMFセルジュ・ニャブリに向かってバイエルンの決定機になったが、ニャブリのシュートはGKに当たった。
試合が動いたのは前半41分。ビニシウスのパスミスからバイエルンが速攻を仕掛けると、ニャブリのスルーパスに反応したMFルイス・ディアスがゴールに流し込んで先制点を奪った。前半はバイエルンの1点リードで終了した。
さらにバイエルンは後半開始早々、MFアレクサンダル・パブロビッチのボール奪取からカウンターを始めるとMFマイケル・オリーズのパスを受けたケインがペナルティエリア手前中央からゴール右隅へダイレクトシュートを決め、開始20秒で2-0とした。
追いかけるR・マドリーは後半16分、ウパメカノのロングボール処理が失敗したところをビニシウスが掻っ攫ってGKと1対1になる決定機を迎えた。ビニシウスはノイアーがコースを消してくるなかで右に流れながらシュートを放ったが、痛恨の枠外で点差を縮められなかった。同21分にはムバッペがペナルティエリア内から右足を振ったがノイアーのスーパーセーブに阻まれた。
それでもR・マドリーは後半29分、DFトレント・アレクサンダー・アーノルドがGKとDFの間に完璧なグラウンダークロスを送ると、ムバッペがファーサイドで合わせたボールはギリギリゴールラインを越えてついに1点差とした。
その後は両チームともゴールに迫ったが、以降はスコアが動かずタイムアップ。バイエルンが1点リードでホームの第2戦を迎えることになった。
バイエルンは7日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でレアル・マドリーのホームに乗り込み、2-1の先勝を収めた。DF伊藤洋輝はベンチ入りしたものの出番はなかった。
最初の決定機はバイエルン。前半9分、FWハリー・ケインがMFヨシュア・キミッヒのクロスをゴール前に落とすと完全にフリーのDFダヨ・ウパメカノが合わせたが、ミートしきれなかったボールはGKアンドリー・ルニンの逆を突いたもののDFアルバロ・カレーラスにゴール手前でクリアされた。
試合が動いたのは前半41分。ビニシウスのパスミスからバイエルンが速攻を仕掛けると、ニャブリのスルーパスに反応したMFルイス・ディアスがゴールに流し込んで先制点を奪った。前半はバイエルンの1点リードで終了した。
さらにバイエルンは後半開始早々、MFアレクサンダル・パブロビッチのボール奪取からカウンターを始めるとMFマイケル・オリーズのパスを受けたケインがペナルティエリア手前中央からゴール右隅へダイレクトシュートを決め、開始20秒で2-0とした。
追いかけるR・マドリーは後半16分、ウパメカノのロングボール処理が失敗したところをビニシウスが掻っ攫ってGKと1対1になる決定機を迎えた。ビニシウスはノイアーがコースを消してくるなかで右に流れながらシュートを放ったが、痛恨の枠外で点差を縮められなかった。同21分にはムバッペがペナルティエリア内から右足を振ったがノイアーのスーパーセーブに阻まれた。
それでもR・マドリーは後半29分、DFトレント・アレクサンダー・アーノルドがGKとDFの間に完璧なグラウンダークロスを送ると、ムバッペがファーサイドで合わせたボールはギリギリゴールラインを越えてついに1点差とした。
その後は両チームともゴールに迫ったが、以降はスコアが動かずタイムアップ。バイエルンが1点リードでホームの第2戦を迎えることになった。