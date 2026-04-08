UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、4月8日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのセルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

ここで前半が終了。0-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

62分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ティアゴ・ピタルチ（MF）、ディーン・ハイセン（DF）に代わりジュード・ベリンガム（MF）、エデル・ミリタン（DF）がピッチに入る。

69分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。コンラート・ライマー（MF）、セルジュ・ニャブリ（FW）に代わりアルフォンソ・デービス（MF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

71分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からブラヒム・ディアス（FW）に交代した。

74分、レアル・マドリードのトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もバイエルン・ミュンヘンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが1-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-04-08 06:10:15 更新