本日4月8日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、末澤誠也（Aぇ! group）、超ときめき♡宣伝部らをゲストに迎えた「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」。

今回は学校にまつわる珍しい特徴を紹介し、それにまつわるクイズを出題。鹿児島県種子島の高校では、遠方から通う生徒のほとんどがカブに乗って登校する中、“オシャレスクーター”で登校する女生徒が語ったその理由がクイズに。超ときめき♡宣伝部と同じチームの山内健司は、吉川ひよりに耳打ちして回答をプロデュース。ところが吉川が赤っ恥をかく結果となってしまうと、山内は憮然と吉川のせいにしようとする。

「日本一長い3連発」では、“独唱”や“朗唱（語り）”などを含め、フルコーラスで10分以上もある秋田県の中学校の校歌にスタジオ中が驚愕。さらに、約10年前に話題となった“有名アーティストが歌う校歌”クイズも。

沖縄では「沖縄の下校時にみられる変わった慣習」がクイズに。沖縄の学生たちは昔から普通にやっていることだが、沖縄以外では見たことがないというその光景に全員ビックリ。しかし沖縄の生徒たちからは、沖縄出身のあの女優もやっていたはずという自慢話も。

「学校激うまグルメクイズ」では、並々ならぬ情熱でカレーを研究している京都大学の京大カレー部から出題。正解すると、同部が生み出した最高傑作「だし茶漬けカレー」や、唯一無二の「回鍋肉カレー」などを食べることができるとあって全員大張り切り。

そのほか、群馬のとある学校から全国に広がった“卒業式の定番”、廃校寸前だった高校に起きた“奇跡”、生徒のジャージに意味不明な刺繍をする部活など、一風変わった特徴が次々明らかになる。

末澤はヒントを無視して独自の回答をするなど天然っぷりを発揮し、同じチームの千鳥がツッコミ連発。「M-1グランプリ2025」王者のたくろうも先輩芸人たちに負けじとボケ回答でスタジオを笑わせる。優勝チームには、今巷で大人気のアレがもらえるということで、女性ゲストたちは大喜び。逆に男性陣は困惑してしまい、大悟からは「優勝でこれ？」とツッコミも。

＜番組概要＞

4月8日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

末澤誠也(Aぇ! group)、超ときめき♡宣伝部、松村沙友理、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、たくろう

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

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