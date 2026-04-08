この記事をまとめると ■いまや多くのクルマにスマートキーは採用されている ■スマートキーは電波通信で作動する仕組みとなっている ■万が一スマートキーが電池切れになった場合でもロックの開閉やエンジンの始動はできる

超便利なスマートキーの電池が切れたらエンジンはかかるのか？

愛車に近づいてドアハンドルのスイッチを押してロックが解除されたり、はたまた車体の下に足を抜き差しすることでスライドドアが開いたりといった機能を実現するのが「スマートキー」。運転席に座ったら、ブレーキペダルを踏んで、スイッチを押すだけでエンジンが始動、電動車の場合はシステムが起動する。

いまや高級車に限定された装備ではなく、軽自動車であってもスマートキーの標準化は進んでいる。なかにはスマートキーを身に着けて、車体に近づくだけでドアロックが解除され、そのまま運転席に座ることでシステムが起動するクルマもあるほどで、スマートキーの存在を意識しないことも増えている。

スマートキーに慣れて当たり前の存在になってしまうと、ついつい忘れがちだが、スマートキーと車両はコード化された電波によって通信している。つまり、キーに内蔵された電池が切れてしまうと車両との通信ができなくなり、ドアロック解除やエンジン始動は不可能となる。車両側のバッテリーがあがってしまった場合も、スマートキーと通信できずにドアロックが解除されないという事象はあり得る。

まずはスマートキーの電池切れを疑い、内蔵されているボタン電池を交換することから試してみたい。多くの場合、スマートキーの電池交換は工具不要であるし、使っているボタン電池もコンビニエンスストアなどで入手できることが多い。電池を換えれば、十中八九、スマートキーは正常に作動するようになるだろう。

なお、スマートキーで多く使われているボタン電池には、「CR2032」や「CR2025」、「CR1632」などがある。同じ大きさに見えても厚みが違ったりするので、メモをするか現物をもっていき、正しい電池を購入することが重要だ。

しかしながら、コンビニエンスストアが近くにないようなシチュエーションでスマートキーが電池切れになってしまうこともある。その場合は、メカニカルキーを使ってドアを開けることができる。

メーカーによって構造は異なるが、基本的にはスマートキーにメカニカルキーが内蔵されている。キーの取り出し方はロックボタンを外すケースもあれば、裏蓋を開ける場合もある。またドア側のキー穴についてもドアハンドルのカバーなどで隠されているケースも少なくない。いずれにしても、スムースに対応できるよう事前に説明書などに目を通してチェックしておきたい。もっともスマートフォンを使って検索するほうが早いかもしれないが……。

それはさておき、メカニカルキーでドアロックを解除すると、多くの場合でセキュリティシステムが作動、大音量でホーンが連続的に鳴ってしまう。国産車の多くではスマートキーをエンジン始動・システム起動ボタンをくっつけるようにすると、スマートキーと車両がICカードと似た要領で通信できるよう設計されている。その状態で、始動・起動ボタンを押すことでセキュリティシステムが解除され、正常に走れるようになることがほとんどだ。なお、一部の欧州車では、センターコンソールにある特定のトレイにスマートキーを置くことで電池切れの状態でも通信する設計になっていることもある。

いずれにしても、クルマが走れるようになったら、近場の電気店やホームセンター、コンビニエンスストアなどを訪れ、スマートキーに適合した新しい電池へ交換するようにしたい。エマージェンシー的にドアロックをすること、再びセキュリティシステムを解除することはできるが、いろいろと面倒が多いからだ。できるだけ早く、正常な状態に戻すことが、スマートキー本来の機能を享受するためには必須だ。

なお、昨今のクルマでは、スマートキーの電池が弱ってくるとインフォメーションディスプレイなどに、その旨を知らせるメッセージが出ることが多い。こうした情報を見逃さず、早めに対処することが、本当にスマートなドライバーといえるだろう。